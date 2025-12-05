Putin Hindistan’da: Modi ile bir araya geldi

"Sayın Başkan ziyaretiniz gerçekten tarihî bir öneme sahip. Tam 25 yıl önce, Rusya Devlet Başkanı olarak Hindistan’ı ilk kez ziyaret ettiniz ve stratejik ortaklığımızın temellerini attınız. Bu, aynı zamanda benim için de önemli bir olay, birbirimizi 25 yıldır tanıyoruz"

"Siz, gerçek bir dost olarak bu alandaki gelişmelerden beni haberdar ediyorsunuz. Bu, ülkelerimiz arasındaki derin güveni göstermektedir. Bu, ilişkilerimizin gücü, gerçek gücüdür. Dünyanın birçok değişim geçirdiğini görüyoruz. Ancak barışın hızla tesis edilmesini tutarlı bir şekilde destekliyoruz ve bu yöndeki tüm çabaları destekliyoruz. Hepimiz barışın tesisine ulaşmak için birlikte çalışmalıyız"

Putin ise, "Ukrayna’da yaşananlar, bu krizin barışçıl bir şekilde çözülmesi için ABD dahil diğer birçok ortakla birlikte yaptıklarımız hakkında ayrıntılı olarak konuşma fırsatı bulduk. Bu durumu çözmek için gösterdiğiniz çabalar için teşekkür ederim" diye konuştu. İki ülke ilişkilerinin çok derin bir tarihî karaktere sahip olduğunu vurgulayan Putin, "Geçtiğimiz yıllarda, ilişkilerimizi geliştirme konusunda çok şey başardık. Ülkelerimiz ve ekonomilerimiz geliştikçe, iş birliği fırsatlarımız da genişliyor. Havacılık, uzay, geniş anlamda yüksek teknoloji ve yapay zeka alanlarında geliştirme ve işbirliği ile ilgili yeni alanlar geliştiriyoruz. Askeri-teknik iş birliği alanında çok güvene dayalı bir ilişkimiz var" ifadelerini kullandı.