Putin Hindistan’da: Modi ile bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret düzenlediği Hindistan’da Başbakan Narendra Modi ve Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu tarafından resmi törenle karşılandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’ye dün akşam saatlerinde ulaştı. Resmi temaslarına bugün başlayan Rus lider, atlı muhafızların eşliğinde top atışlarıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geldi. Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının çalındığı törenin ardından Putin, Mahatma Gandhi Anıtını ziyaret etti. Anıta çelenk bırakan Putin daha sonra Haydarabad Sarayı’nda Modi ile bir araya geldi.
"25 yıl önce, Hindistan’ı ilk kez ziyaret ettiniz ve stratejik ortaklığımızın temellerini attınız"
Görüşmede çeşitli konuların ele alınacağını kaydeden Modi, "Toplantımızın ekonomik iş birliğimize yeni bir ivme kazandırmasını diliyoruz" dedi.
"Ukrayna’da yaşananları ayrıntılı olarak konuşma fırsatı bulduk"
Putin ise, "Ukrayna’da yaşananlar, bu krizin barışçıl bir şekilde çözülmesi için ABD dahil diğer birçok ortakla birlikte yaptıklarımız hakkında ayrıntılı olarak konuşma fırsatı bulduk. Bu durumu çözmek için gösterdiğiniz çabalar için teşekkür ederim" diye konuştu. İki ülke ilişkilerinin çok derin bir tarihî karaktere sahip olduğunu vurgulayan Putin, "Geçtiğimiz yıllarda, ilişkilerimizi geliştirme konusunda çok şey başardık. Ülkelerimiz ve ekonomilerimiz geliştikçe, iş birliği fırsatlarımız da genişliyor. Havacılık, uzay, geniş anlamda yüksek teknoloji ve yapay zeka alanlarında geliştirme ve işbirliği ile ilgili yeni alanlar geliştiriyoruz. Askeri-teknik iş birliği alanında çok güvene dayalı bir ilişkimiz var" ifadelerini kullandı.