Cumhurbaşkanı Tokayev’den Arap ülkelerine dayanışma mesajı: 'Her türlü imkanı sağlamaya hazırız'

13:493/03/2026, Salı
Yeni Şafak
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Kuveyt liderlerine, halklarına destek ve dayanışma mesajları içeren mektuplar gönderdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Arap dünyasındaki dost ve kardeş ülkelerin liderlerine, söz konusu ülkelerin halklarına zorlu bir dönemlerinde destek ve dayanışma mesajları içeren şahsi mektuplar gönderdi.

Tokayev, mektuplarında bu ülkelerin egemenliğini ve güvenliğini zayıflatmaya yönelik her türlü askerî eylemi kararlılıkla kınadığını ifade etti. Kazakistan’ın her zaman uluslararası sorunların ve silahlı çatışmaların yalnızca diplomatik yollarla çözülmesini savunduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı ayrıca, Kazakistan’ın kardeş Arap ülkelerine imkânları ölçüsünde her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu ve üst düzey liderlerle sürekli temasların sürdürülmesini temenni ettiğini belirtti.


