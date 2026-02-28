Yeni Şafak
Irak ve Kuveyt İran’a uçuşlarını durdurdu

12:2228/02/2026, Cumartesi
AA
Irak Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Meysem es-Safi: "Tüm Irak hava sahası uçuşlara kapatıldı ve öncesinde tüm hava trafiği boşaltıldı"
Irak ve Kuveyt, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sonrası ülke hava sahalarını kapatarak İran’a tüm uçuşları durdurdu.

Irak resmi ajansı INA'ya göre, Irak Ulaştırma Bakanlığı, bugün ülke hava sahasının kapatıldığını açıkladı. Bakanlık Sözcüsü Meysem es-Safi, “Tüm Irak hava sahası uçuşlara kapatıldı ve öncesinde tüm hava trafiği boşaltıldı.” ifadelerini kullandı.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre de Kuveyt Sivil Havacılık Otoritesi, İran’a yapılan tüm uçuşların durdurulğunu ve iptal edildiğini bildirdi.

Sözcü Abdullah er-Racihi, kararın bölgedeki mevcut durum ve İran hava sahasının tamamen kapalı olmasına bağlı olarak alındığını belirtti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ateşlendiğini duyurdu.


#IRAK
#İran
#Kuveyt
