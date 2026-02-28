Irak ve Kuveyt İran’a uçuşlarını durdurdu

Irak resmi ajansı INA'ya göre, Irak Ulaştırma Bakanlığı, bugün ülke hava sahasının kapatıldığını açıkladı. Bakanlık Sözcüsü Meysem es-Safi, “Tüm Irak hava sahası uçuşlara kapatıldı ve öncesinde tüm hava trafiği boşaltıldı.” ifadelerini kullandı.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre de Kuveyt Sivil Havacılık Otoritesi, İran’a yapılan tüm uçuşların durdurulğunu ve iptal edildiğini bildirdi.