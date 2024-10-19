Günlerdir sessizdi: Yılmaz Özdil'in yenidoğan çetesinin tehditçisiyle fotoğrafı ortaya çıktı

Yenidoğan servislerindeki vurgun ve cinayetleri soruşturan Cumhuriyet savcısı ölümle tehdit edildi. Makam odasındaki görüşmede, soruşturma kapsamında tutuklananların serbest bırakılması, bu gerçekleşmezse, ailesi ve kendisine zarar verileceği söylendi. Savcı ve yakınlarının bilgilerini, çeteye 3 Jandarma personelinin sızdırdığı ortaya çıktı. Bir savcıyı makam odasında tehdit edecek kadar gözü dönmüş çete üyeleri sorguda.