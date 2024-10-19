Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Günlerdir sessizdi: Yılmaz Özdil'in yenidoğan çetesinin tehditçisiyle fotoğrafı ortaya çıktı

Günlerdir sessizdi: Yılmaz Özdil'in yenidoğan çetesinin tehditçisiyle fotoğrafı ortaya çıktı

20:3919/10/2024, Cumartesi
G: 19/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mustafa Kemal Zengin (solda), Yılmaz Özdil ile.
Mustafa Kemal Zengin (solda), Yılmaz Özdil ile.

İstanbul’da yenidoğan bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmayı yürüten savcı Y.E.'yi, makamında ölümle tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in CHP yandaşı gazeteci Yılmaz Özdil ile fotoğrafları ortaya çıktı. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu meseleye ilişkin ilk kez bugün paylaşım yapan Özdil, yenidoğan çetesi üzerinden iktidarı hedef alıp, "Çocuklarına bayram armağan eden dünyadaki ilk ve tek ülkenin, getirildiği nokta, bebek cehennemi." ifadelerini kullandı.

İstanbul’da bazı özel hastanelerin yenidoğan bakım ünitelerinin kiralanarak insani ve uygun olmayan koşullar nedeniyle bebek ölümlerinin meydana geldiği 'yenidoğan çetesi' soruşturması sürüyor.

Çete üyeleri özel hastanelere naklettikleri bebekleri öldürmekle kalmamış, soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E'yi de makamında ölümle tehdit etmişti.

Özdil ile fotoğrafları ortaya çıktı

Savcıyı tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in CHP yandaşı gazeteci Yılmaz Özdil ile fotoğrafları ortaya çıktı.

Mustafa Kemal Zengin (solda), Yılmaz Özdil ile

Zengin'in, Özdil ile verdiği poza, "Kelimelerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsınız. Yazılarını saygıyla takip ettiğim kelimelerin efendisi Yılmaz Özdil." notunu düştüğü görüldü.

Yenidoğan çetesinin tehditçisiyle fotoğrafları olan Özdil: Bebek cehennemi

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu meseleye ilişkin bugün ilk kez paylaşım yapan Özdil, yenidoğan çetesi üzerinden iktidarı hedef alıp,
"Çocuklarına bayram armağan eden dünyadaki ilk ve tek ülkenin, getirildiği nokta, bebek cehennemi."
ifadelerini kullandı.


#Yılmaz Özdil
#Mustafa Kemal Zengin
#Yenidoğan Çetesi
#İstanbul

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTER TORBA YASA SON DAKİKA! 19 EKİM 2024 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, maaşlar değişecek mi, ne zaman çıkacak?