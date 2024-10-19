Günlerdir sessizdi: Yılmaz Özdil'in yenidoğan çetesinin tehditçisiyle fotoğrafı ortaya çıktı

İstanbul’da yenidoğan bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmayı yürüten savcı Y.E.'yi, makamında ölümle tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in CHP yandaşı gazeteci Yılmaz Özdil ile fotoğrafları ortaya çıktı. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu meseleye ilişkin ilk kez bugün paylaşım yapan Özdil, yenidoğan çetesi üzerinden iktidarı hedef alıp, "Çocuklarına bayram armağan eden dünyadaki ilk ve tek ülkenin, getirildiği nokta, bebek cehennemi." ifadelerini kullandı.
İstanbul’da bazı özel hastanelerin yenidoğan bakım ünitelerinin kiralanarak insani ve uygun olmayan koşullar nedeniyle bebek ölümlerinin meydana geldiği 'yenidoğan çetesi' soruşturması sürüyor.
Çete üyeleri özel hastanelere naklettikleri bebekleri öldürmekle kalmamış, soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E'yi de makamında ölümle tehdit etmişti.
Özdil ile fotoğrafları ortaya çıktı
Savcıyı tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in CHP yandaşı gazeteci Yılmaz Özdil ile fotoğrafları ortaya çıktı.
Zengin'in, Özdil ile verdiği poza, "Kelimelerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsınız. Yazılarını saygıyla takip ettiğim kelimelerin efendisi Yılmaz Özdil." notunu düştüğü görüldü.