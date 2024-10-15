100 bin dolara savcıyı öldür dediler

İstanbul’da yenidoğan bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanması ve yoğun bakım servislerindeki cinayetlere yönelik soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E.’nin, makamında ölümle tehdit edilmesine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yeni Şafak, savcının tehdit edildiği skandal olaya ilişkin kritik detaylara ulaştı. Cumhuriyet Savcısı Y.E.’nin ölümle tehdit edilmesi soruşturmasında şüpheli M.E itirafçı oldu. Tetikçi, Savcı Y.E’yi öldürmek için İstanbul’a geldiğini ve karşılığında 100 bin dolar alacağını söyledi. Suikast savcının trafikte durduğu sırada işlenmesi planlanıyordu.





KAYIT ALTINA ALINDI

Olayın delillendirilebilmesi için başsavcılık tarafından, savcı Y.E.’nin odasına kamera düzeneği kuruldu. Şüpheliler Mustafa Kemal Z. ve avukat A.A. 1 Ekim’de savcının odasına girdi. 50 dakika süren konuşmada savcı kendisini eski müsteşar yardımcısı olarak tanıtan Mustafa Kemal Z. ile avukat A.A.’ya, tahliyesi istenen şüphelileri 9 Ekim’e kadar tahliye edeceğini söyleyerek, şüphelilerin rahat hareket etmesini sağladı.Odadan çıkan şüpheliler Avcılar’da suikastı organize edeceği iddia edilen Baki Ç.’nin işlettiği otoparka gitti. İstenilen tahliyelerin gerçekleşeceğini düşünen şüpheliler ayın 9’u itibarıyla tahliyeler gerçekleşmeyince, suikast için harekete geçti. Mustafa Kemal Z. iki tetikçiden biri olan M.E.’yi arayarak İstanbul’a davet etti. Güneydoğu’da bir ilden gelen tetikçi 11 Ekim'de İstanbul’a indi. Tetikçi haberlerde savcıya suikast yapılacağını öğrendikten sonra korkarak adliyeye gitti ve teslim oldu.





Mustafa Kemal Z.

PLANI TEK TEK ANLATTI

Tetikçi M.E., kendisine 100 bin dolar karşılığında Mustafa Kemal Z. tarafından suikast emri verildiğini söyledi. M.E. savcıya suikastı aracıyla giderken durduğu trafik ışıklarında yapacağını, parayı da kendisine suikasttan sonra Mustafa Kemal Z.’nin vereceğini söyledi. İtirafçı olan tetikçi M.E.’nin üzerinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sahte görevli kimlik kartı da bulundu. Tetikçi sahte MİT kimliği kartını da Mustafa Kemal Z’nin verdiğini belirtti. Öte yandan Mustafa Kemal Z.’nin ikinci bir tetikçi daha tuttuğu ancak bu tetikçinin firari olduğu öne sürüldü.





5 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, "özel hayatın gizliliğini ihlal", "tehdit", "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "yargı görevini yapanı etkileme ve kişisel verileri aykırı olarak ele geçirmek" suçlarından avukat A.A., Mustafa Kemal Z., Baki Ç., Yavuz Ç. ve Muhammed E. O.'nun tutuklanmasına, avukat M.G., İ.K. ve T.A'nın ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.











