Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçen hastaneler kapatılıyor: Sayı 10'a yükseldi

İstanbul’da bebek ölümleriyle bağlantılı soruşturmanın genişlemesiyle, adı geçen hastanelere yetkililer tarafından işlem yapıldığı bildirildi. İstanbul'da bebek ölümlerine yol açan Yenidoğan Çetesi soruşturması çerçevesinde, ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 10'a ulaştı.
İstanbul'da, bebek acil hastalarını 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla işbirliği yaparak önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk eden ve bu yolla hem bebek ölümlerine yol açan hem de haksız kazanç sağlayan bir çeteyle ilgili soruşturma sürüyor.
Ruhsatları iptal ediliyor
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen
soruşturmasında, 22'si tutuklu toplam 47 şüpheli bulunuyor. İddianamede "malen sorumlu" olarak yer alan 19 özel hastaneden 10'u için faaliyetin askıya alınması kararı verildi.
Özel Avcılar Hospital Hastanesi
Özel TRG Hospitalist Hastanesi
Özel Bağcılar Medilife Hastanesi
Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi
Özel Reyap İstanbul Hastanesi
Bağcılar Özel Şafak Hastanesi
Özel Silivri Kolan Hastanesi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da sabah saatlerinde yaptığı açıklamada soruşturma kapsamında, SGK ile anlaşmalı hastanelerde 3 başmüfettiş ve 3 müfettişle inceleme başlattığını duyurmuştu.
SGK'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;
"Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Kasım 2023 tarihindeki talebi üzerine kamuoyunda 'yenidoğan çetesi' olarak gündeme gelen konuyla ilgili 29 Kasım 2023 tarihinde inceleme Kurumumuzca başlatılmıştır. Savcılığın soruşturma yaptığı hastanelerden SGK sözleşmesi bulunan hastanelere yönelik gerekli incelemeler 3 başmüfettiş ile 3 müfettişimiz tarafından titizlikle yürütülmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, mevzuatımız çerçevesinde anlaşmamız olan hastaneleri yalnızca fatura ve mali yönden denetlemekteyiz."
Çeteyle iş birliği halindeki hastaneler
Şüpheliler hakkında yüzlerce yıl hapis cezası istenen iddianamede savcı, soruşturmaya konu hastanelerin ve şirketlerin malen sorumlu olduklarını öne sürerek kapatılıp, malvarlıklarına el koyulmasına karar verilmesini talep etti.
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