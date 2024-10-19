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Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçen hastaneler kapatılıyor: Sayı 10'a yükseldi

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçen hastaneler kapatılıyor: Sayı 10'a yükseldi

Lokman Özdemir
10:5419/10/2024, Cumartesi
G: 19/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Özel Reyap Hastanesi
Özel Reyap Hastanesi

İstanbul’da bebek ölümleriyle bağlantılı soruşturmanın genişlemesiyle, adı geçen hastanelere yetkililer tarafından işlem yapıldığı bildirildi. İstanbul'da bebek ölümlerine yol açan Yenidoğan Çetesi soruşturması çerçevesinde, ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 10'a ulaştı.

İstanbul'da, bebek acil hastalarını 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla işbirliği yaparak önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk eden ve bu yolla hem bebek ölümlerine yol açan hem de haksız kazanç sağlayan bir çeteyle ilgili soruşturma sürüyor.


Ruhsatları iptal ediliyor


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen
"Yenidoğan Çetesi"
soruşturmasında, 22'si tutuklu toplam 47 şüpheli bulunuyor. İddianamede "malen sorumlu" olarak yer alan 19 özel hastaneden 10'u için faaliyetin askıya alınması kararı verildi.


İşte o hastaneler:

Özel Avcılar Hospital Hastanesi
Özel TRG Hospitalist Hastanesi
Özel Birinci Hastanesi
Özel Güney Hastanesi
Özel Bağcılar Medilife Hastanesi
Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi
Özel Reyap İstanbul Hastanesi
Bağcılar Özel Şafak Hastanesi
Özel Silivri Kolan Hastanesi





Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da sabah saatlerinde yaptığı açıklamada soruşturma kapsamında, SGK ile anlaşmalı hastanelerde 3 başmüfettiş ve 3 müfettişle inceleme başlattığını duyurmuştu.


SGK'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

"Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Kasım 2023 tarihindeki talebi üzerine kamuoyunda 'yenidoğan çetesi' olarak gündeme gelen konuyla ilgili 29 Kasım 2023 tarihinde inceleme Kurumumuzca başlatılmıştır. Savcılığın soruşturma yaptığı hastanelerden SGK sözleşmesi bulunan hastanelere yönelik gerekli incelemeler 3 başmüfettiş ile 3 müfettişimiz tarafından titizlikle yürütülmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, mevzuatımız çerçevesinde anlaşmamız olan hastaneleri yalnızca fatura ve mali yönden denetlemekteyiz."

Çeteyle iş birliği halindeki hastaneler


Şüpheliler hakkında yüzlerce yıl hapis cezası istenen iddianamede savcı, soruşturmaya konu hastanelerin ve şirketlerin malen sorumlu olduklarını öne sürerek kapatılıp, malvarlıklarına el koyulmasına karar verilmesini talep etti.



'Yenidoğan Çetesi'nin elebaşı Fırat Sarı'nın ifadesi ortaya çıktı: PKK üyeliğinden hapis yatmış!

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlamakla ve ihmalkar davranışlarıyla ölümlerine neden olmakla suçlanan örgütün liderlerinden Fırat Sarı'nın ifadesi gün yüzüne çıktı. Sarı savunmasında, "Tıp fakültesinde okuduğum dönemde PKK üyeliğinden yargılandım ve yaklaşık 5 yıl hapis yattım. Cezaevinden çıktıktan sonra eğitimime kaldığım yerden devam ederek mezun oldum" dedi. Hakkındaki iddiaları reddeden Sarı, "Bebeklerin bakımsızlıktan hayatını kaybettiği iddiaları doğru değildir. Yoğun bakım ünitelerinde, kural olarak her dört bebeğe bir hemşire atanmalıdır ve bir doktor tam zamanlı görev yapmalıdır. Bu sorumluluğu da ben üstleniyordum. Tüm işlemler prosedürlere uygun şekilde yürütüldü" ifadelerini kullandı.



#Özel Reyap Hastanesi
#yeni doğan
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#bebek

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