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SGK 'Yeni doğan çetesi' için müfettiş görevlendirdi: Hastaneler fatura ve mali yönden denetlenecek

SGK 'Yeni doğan çetesi' için müfettiş görevlendirdi: Hastaneler fatura ve mali yönden denetlenecek

10:3919/10/2024, Cumartesi
G: 19/10/2024, Cumartesi
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) "yeni doğan çetesi" soruşturmasında adı geçen hastanelerden SGK ile sözleşmesi bulunanlara yönelik incelemenin 3 başmüfettiş ve 3 müfettişle yürütüldüğünü bildirdi.

Türkiye, yeni doğan bebek çetesi skandalıyla sarsılırken, SGK soruşturmaya yönelik açıklama yaptı.


Hastaneler fatura ve mali yönden denetlenecek

SGK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Kasım 2023 tarihindeki talebi üzerine kamuoyunda 'yeni doğan çetesi' olarak gündeme gelen konuyla ilgili 29 Kasım 2023 tarihinde inceleme Kurumumuzca başlatılmıştır. Savcılığın soruşturma yaptığı hastanelerden SGK sözleşmesi bulunan hastanelere yönelik gerekli incelemeler 3 başmüfettiş ile 3 müfettişimiz tarafından titizlikle yürütülmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, mevzuatımız çerçevesinde anlaşmamız olan hastaneleri yalnızca fatura ve mali yönden denetlemekteyiz"


Ne olmuştu?

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak kasten ölmelerine neden olan çete hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak fezleke hazırlanmıştı. Fezleke değerlendirme yapılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. İddianame Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.


İddianamede neler var?

İddianamede şüpheliler için "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 589 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.


İddianamede, ölen 10 bebeğin "maktul", 5 kişinin "müşteki", Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğünün "suçtan zarar gören", 19 hastane ve sağlık şirketi "malen sorumlu", 47 kişi de "şüpheli" olarak yer aldı.


'Yenidoğan Çetesi'nin elebaşı Fırat Sarı'nın ifadesi ortaya çıktı: PKK üyeliğinden hapis yatmış!

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlamakla ve ihmalkar davranışlarıyla ölümlerine neden olmakla suçlanan örgütün liderlerinden Fırat Sarı'nın ifadesi gün yüzüne çıktı. Sarı savunmasında, "Tıp fakültesinde okuduğum dönemde PKK üyeliğinden yargılandım ve yaklaşık 5 yıl hapis yattım. Cezaevinden çıktıktan sonra eğitimime kaldığım yerden devam ederek mezun oldum" dedi. Hakkındaki iddiaları reddeden Sarı, "Bebeklerin bakımsızlıktan hayatını kaybettiği iddiaları doğru değildir. Yoğun bakım ünitelerinde, kural olarak her dört bebeğe bir hemşire atanmalıdır ve bir doktor tam zamanlı görev yapmalıdır. Bu sorumluluğu da ben üstleniyordum. Tüm işlemler prosedürlere uygun şekilde yürütüldü" ifadelerini kullandı.

'Yenidoğan Çetesi' üyelerinden korkunç itiraflar: Bebek morarmaya başladı

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çetenin etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen üyelerinin ifadeleri kan dondurdu. Korkunç detayları anlatan şüphelilerden hemşire Hakan Doğukan Taşcı, doktor yerine epikriz raporu yazdığını, usulsüz ilaç satışı yaptığını söyleyerek, “Pişmanım” dedi. Şüphelilerden hemşire olan Hasan Basri Gök ise hastaneye getirilen bir bebeğin ağır narkotik ilaçlar ile uyutulduğunu sonrasında bebeğin müdahale edilmesine rağmen kalp anomalisi olduğu için günden güne morarmaya başladığını ancak verilen ilaçlar ile bebeğin hastanede tutulduğunu anlattı.


#Ankara
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#SGK
#Sosyal Güvenlik Kurumu
#yeni doğan çetesi

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