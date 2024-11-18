‘Yenidoğan Çetesi’ için hesap günü

İstanbul'da, yenidoğan bebekleri önceden anlaştıkları özel hastanelerin acil ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç sağlayan 22’si tutuklu 47 sanığın yargılanması bugün başlıyor. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne 27 Mart 2023'te CİMER üzerinden gelen ihbar üzerine başlatılan soruşturma, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülmüştü. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, ölen 10 bebek "maktul", 5 kişi "müşteki", Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğü "suçtan zarar gören", sağlık şirketleri ve hastaneler "malen sorumlu", 47 kişi de " sanık" olarak yer alıyor.





1399 SAYFA İDDİANAME HAZIRLANDI

Toplam 725 sayfalık fezleke doğrultusunda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameyle dava açılmıştı. 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtiliyor.





582 YIL HAPİS İSTEMİ

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için ‘kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçlarından 10 kez, ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan da 11 kez uygulanmak üzere, toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanık Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise ‘kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve resmî belgede sahtecilik’ suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis isteniyor. Diğer sanıklar hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.





10 HASTANENİN RUHSATI İPTAL EDİLMİŞTİ

İddianamede, ‘dolandırıcılık’ suçu işlenerek maddi menfaat temin edilen sorumlu hastaneler ve şirketler için de tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, bu hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulması talep ediliyor. Soruşturma kapsamında, İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da 1 hastanenin ruhsatı iptal edilmiş, bu hastanelerde tedavi gören bebekler ve hastalar ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edilmişti.





Fırat Sarı

ELEBAŞI DOKTOR PKK HÜKÜMLÜSÜ

Suç örgütünün elebaşı olduğu değerlendirilen doktor Fırat Sarı'nın, tıp fakültesinde okuduğu dönemde "PKK terör örgütü üyeliğinden" mahkûm olduğu, yaklaşık 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra üniversiteyi bitirdiği ortaya çıkmıştı. Öte yandan yenidoğan çetesine ilişkin soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Y.E'yi makamında ölümle tehdit edenler de tutuklanmıştı. Bu soruşturma ise devam ediyor.











