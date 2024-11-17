Sağlık Bakanlığı'ndan 'Yenidoğan Bilim Kurulu': Bakım üniteleri denetlenecek

Sağlık Bakanlığı, uzman 13 hekimden oluşan Yenidoğan Denetim ve Değerlendirme Bilim Kurulu oluşturdu. Yenidoğan hasta bebeklerin bakım hizmetleri kontrol edilecek. Yoğun bakımların detaylı takibi yapılacak.





Yenidoğan Bilim Kurulu Üyesi, Prof. Dr. Ahmet Yağmur Baş, "Doktorların ve hemşirelerin yetkinlikleri uygun iyi uygulamalar yapılıyor mu iyi tedavi ve iyi klinik uygulamalar mevcut mu hastalar zarar görüyor mu yatış endikasyonları uzamış yatışlar hatta bu süreçte devletin diğer kurumlarından da iş birliği içinde olup veri alacak bu verileri de ön plana alarak gideceğimiz yerleri belirleyeceğiz" dedi.









Yoğun bakım üniteleri denetlenecek

Türkiye'de yaklaşık 450 yenidoğan bakım ünitesi bulunuyor. Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan komisyon, hem özel hem de kamu hastanelerindeki yenidoğan yoğun bakım hizmetlerini denetleyecek.





Komisyon, yenidoğan yoğun bakım servislerini inceledikten sonra rapor hazırlayarak Sağlık Bakanlığına sunacak. Sağlık kuruluşunun uygun tedavi vermediği tespit edildiği taktirde yaptırım uygulanacak.









Ne olmuştu?

İstanbul'da yenidoğan bebek çetesi olarak bilinen ve bebek hastalar üzerinden birçok hastane ile anlaşarak uygun ve yeterli olmayan tedavi yöntemleri yüzünden bebeklerin hayatlarını kaybetmelerine neden olduğu ortaya çıkmıştı. Bu kapsamda soruşturulma başlatılmış ve 10 özel hastanenin ruhsatı iptal edilmişti.









Diğer yandan yenidoğan çetesi hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak fezleke hazırlanmıştı. Fezleke değerlendirme yapılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmişti. İddianame Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.





Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında 18 Kasım Pazartesi günü 22’si tutuklu toplam 47 sanığın yargılanmasına başlanacak.



