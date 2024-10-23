Bakan Memişoğlu’ndan flaş sözler: Bakanın da arkadaşımın da hastanesini kapattım

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmalle ölmelerine neden olan Yenidoğan çetesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 10 hastanenin ruhsatı iptal edildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu "Benim bakanımın hastanesini de kapattım arkadaşımın hastanesini de kapattım. Eğer bir gereklilik varsa kardeşim de olsa bakanım da olsa arkadaşım da olsa o gerekliliği yerine getiririm" dedi.
Türkiye, günlerdir Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) usulsüz kazanç sağlamak amacıyla bebek ölümlerine sebep olan
çetesini konuşuyor.
İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli bazı kişilerle iş birliği yaparak, acil durumda olan bebek hastalarını belirli özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine yönlendirip haksız kazanç elde eden çeteyle ilgili adli süreç devam ediyor.
10 hastanenin ruhsatı iptal edildi
Yürütülen soruşturma kapsamında, çeteyle bağlantılı olduğu belirlenen 10 özel hastanenin ruhsatı iptal edildi.
Gündemde büyük yankı uyandıran ve her geçen gün yeni bilgilerin ortaya çıktığı çeteye ilişkin
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
önemli açıklamalarda bulundu.
"Çete Nisan'da çökertildi"
Anadolu Ajansı’nın Editör Masası programına katılan Bakan Memişoğlu
çetenin uzun süreli bir takip ve delil toplama sürecinin ardından 26 Nisan’da düzenlenen operasyonla çökertildiğini açıkladı.
Memişoğlu
"Savcılık, 16 Ekim 2024'te iddianameyi tamamladı. Biz de 18 Ekim'de hastanelerin ruhsatlarını iptal ettik ve kapatma kararını uyguladık. Bu konuda asla taviz veremeyiz"
dedi.
"Bakan da olsa gereğini yaparım"
Kapatılan hastanelerden birinin başhekimiyle daha önce çekilmiş bir fotoğrafına dair gelen soruya da açıklık getiren Bakan başhekimin eski bir okul arkadaşı olduğunu belirterek söz konusu fotoğrafın Temmuz 2023'te çekildiğini ve çetenin o dönemde yeni izlenmeye başlandığını ifade etti.
Memişoğlu
"Geçmişte arkadaşlık yaptık, şu anda çok samimi değiliz. Ama şunu söyleyeyim, benim bakanımın hastanesini de kapattım, arkadaşımın hastanesini de kapattım. Eğer bir gereklilik varsa kardeşim de olsa bakanım da olsa arkadaşım da olsa o gerekliliği yerine getiririm"
şeklinde konuştu.
Müezzinoğlu: Bizi bir 'güven unsuru' olarak kullanmışlar
Bakan Memişoğlu'nun kapatıldığını söylediği hastanelerden Avcılar Hastanesi’nin sahibi eski Sağlık ve Çalışma Bakanı
.
Sözcü'ye konuşan Müezzinoğlu yaşananlardan perşembe akşamı (17 Ekim 2024) haberi olduğunu, 17 aylık bir sözleşme imzaladıklarını, bu süre içerisinde Sağlık Müdürlüğü'nün üç defa habersiz, iki defa haberli denetim yaptığını belirtti.
Müezzinoğlu
"Şu ana kadar incelenen dosyalara bakılırsa bizim hastanemizde dikkatli olmuşlar. Etik kurallara uymuşlar. Bizim buradaki dosyalarda yanlış görünmüyor. Belki de bizim hastanemizi diğer hastanelerle sözleşme imzalayabilmek için bir 'güven unsuru' olarak kullanmışlar. Bizim en büyük hatamız bunlarla sözleşme imzalamak. Keşke yapmasaydık."
ifadelerini kullandı.
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