Bakan Memişoğlu’ndan flaş sözler: Bakanın da arkadaşımın da hastanesini kapattım

"Geçmişte arkadaşlık yaptık, şu anda çok samimi değiliz. Ama şunu söyleyeyim, benim bakanımın hastanesini de kapattım, arkadaşımın hastanesini de kapattım. Eğer bir gereklilik varsa kardeşim de olsa bakanım da olsa arkadaşım da olsa o gerekliliği yerine getiririm"