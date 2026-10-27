Beştepe'de sürpriz zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Lideri Bahçeli ile görüşecek
13:22, 27/10/2026, SalıG: Güncelleme: 13:46, 27/10/2026, Salı
AA
Ankara'da gözler Erdoğan-Bahçeli görüşmesine çevrildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Siyasetin gözünün çevrildiği görüşmede, iç ve dış gündemdeki önemli başlıkların ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, X hesabı aracılığı ile yaptığı açıklamada Beştepe'de gerçekleşecek görüşmeyi duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi bugün saat 14.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecektir."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son olarak 6 Ağustos tarihinde Beştepe'de görüşme gerçekleştirmişti.
GÖRÜŞMENİN ANA BAŞLIKLARI NELER OLACAK?
İki liderin görüşmesindeki en sıcak gündem maddesini "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen son aşama oluşturuyor. Özellikle kısa süre önce Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında atılacak yeni adımlar bu zirvede tüm hatlarıyla değerlendirilecek.
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Başlıklar :son dakikaRecep Tayyip ErdoğanDevlet Bahçeli