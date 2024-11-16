Annesi tinerle öldürmüştü: Bebeğin babasının ifadesi ortaya çıktı

Baba Yılmaz E. savcılıkta verdiği ifadesinde "

2024 yılı eylül ayında Dilek, çocukla birlikte İstanbul'a geldiğini söyledi. Dilek ile çocuğumuzu otele yerleştirdim. 25.09.2024 günü 2 yaşındaki çocuğumuz Yunus Emre rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. 14.11.2024 günü gece saatlerinde çocuğumuz öldü. Dilek çocuğumuzu zehirleyerek öldürdüğünü itiraf etti. Bu olaydan sonra olayla ilgili sosyal medya ortamında yapılan haberlere Dilek ve benimle ilgili hakaret ve tehdit içerikli çok sayıda yorum yapıldı. Ayrıca yorumlardan birinde ev adresim yazılıydı. Anlattığım olay ile ilgili beni kastederek hakaret ve tehdit içerikli yorumlar yapan, ayrıca ev adresimi ifşa eden şahıslarda şikayetçiyim. Söz konusu yorumların yapıldığı hesapları kullanan şahısları tanımıyorum. Ekran görüntülerini delil olarak sunuyorum. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir.