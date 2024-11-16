Annesi tinerle öldürmüştü: Bebeğin babasının ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da çocuğunu tiner içirerek öldüren anne tutuklandı
İstanbul'da bir kadın, iki yaşındaki bebeğini biberonuna koyduğu tineri içirerek ölümüne neden olmuştu. Gözaltına alınan cani anne Dilek Ç. tutuklanırken, baba ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Babanın savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde sevgilisi Dilek Ç.'nin çocuğu zehirleyerek öldürdüğünü itiraf ettiğini belirten baba, "Anlattığım olay ile ilgili beni kastederek hakaret ve tehdit içerikli yorumlar yapan, ayrıca ev adresimi ifşa eden şahıslarda şikayetçiyim." dedi.
İstanbul Esenler'de Dilek Ç., 2 yaşındaki bebeğinin biberonuna tiner koyup içirdi. Hastaneye kaldırılan bebek hayatını kaybetti. Anne tutuklanırken baba ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Baba Yılmaz E. savcılıkta verdiği ifadesinde "2024 yılı eylül ayında Dilek, çocukla birlikte İstanbul'a geldiğini söyledi. Dilek ile çocuğumuzu otele yerleştirdim. 29 Eylül'de 2 yaşındaki çocuğumuz Yunus Emre rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. 14 Kasım'da gece saatlerinde çocuğumuz öldü. Dilek çocuğumuzu zehirleyerek öldürdüğünü itiraf etti" dedi. Bebeğin cenazesi Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.
Kırıkkale'de yaşayan Dilek Ç. (23) sevgilisi Yılmaz E. ile evlilik dışı çocukları oldu. Baba Yılmaz E.nin kendisine ve çocuğuna sahip çıkmadığını öne süren Dilek Ç., İstanbul'a akrabalarının yanına geldi. 29 Eylül Salı günü
'da bir parkta olan anne bebeğin biberonuna
koydu. 2 yaşındaki Yunus Emre biberondaki tineri içti. Anne bebekle birlikte
'deki akrabalarının evine gitti. Bebek evde fenalaşınca
Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi
'ne götürüldü. Yoğun bakımda yaklaşık 2 ay kalan çocuk dün hastanede hayatını kaybetti. Yunus Emre bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından
na defnedildi.
Çocuğun kimyasal zehirlenme ile hastaneye götürülmesi üzerine polis ekipleri anne ve babayı gözaltına aldı.
nde yapılan sorguda annenin çocuğunun evlilik dışı dünyaya geldiğini ve babasının sahip çıkmadığı için bunalıma girdiğini ve bu olayı gerçekleştirdiğin söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen anne tutuklanarak cezaevine gönderilirken baba adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"Çocuğumuzu zehirleyerek öldürdüğünü itiraf etti"
Baba Yılmaz E. savcılıkta verdiği ifadesinde "
2024 yılı eylül ayında Dilek, çocukla birlikte İstanbul'a geldiğini söyledi. Dilek ile çocuğumuzu otele yerleştirdim. 25.09.2024 günü 2 yaşındaki çocuğumuz Yunus Emre rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. 14.11.2024 günü gece saatlerinde çocuğumuz öldü. Dilek çocuğumuzu zehirleyerek öldürdüğünü itiraf etti. Bu olaydan sonra olayla ilgili sosyal medya ortamında yapılan haberlere Dilek ve benimle ilgili hakaret ve tehdit içerikli çok sayıda yorum yapıldı. Ayrıca yorumlardan birinde ev adresim yazılıydı. Anlattığım olay ile ilgili beni kastederek hakaret ve tehdit içerikli yorumlar yapan, ayrıca ev adresimi ifşa eden şahıslarda şikayetçiyim. Söz konusu yorumların yapıldığı hesapları kullanan şahısları tanımıyorum. Ekran görüntülerini delil olarak sunuyorum. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir.
" dedi.
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