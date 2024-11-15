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İstanbul'da kan donduran cinayet: Evlilik dışı bebeğini tinerle zehirledi

İstanbul'da kan donduran cinayet: Evlilik dışı bebeğini tinerle zehirledi

12:5115/11/2024, Cuma
G: 15/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından çocuğun anne ve babasını gözaltına aldı.
Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından çocuğun anne ve babasını gözaltına aldı.

İstanbul'da evlilik dışı dünyaya getirdiği 2 yaşındaki çocuğunun ölümüne sebep olduğu öne sürülen anne tutuklandı. Ekipler, ölen çocuğun evlilik dışı dünyaya geldiğini, annesin D.Ç. (23), babasının ise Y.E. (46) olduğunu belirledi.

İstanbul'da evlilik dışı dünyaya getirdiği 2 yaşındaki çocuğunun ölümüne sebep olduğu öne sürülen cani anne tutuklandı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Eylül'de Fatih ilçesinde faaliyet gösteren bir hastaneye kimyasal zehirlenme şikayetiyle kaldırılan 2 yaşındaki Y.E.Ç'nin dün hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlattı.


Ekipler, ölen çocuğun evlilik dışı dünyaya geldiğini, annesin D.Ç. (23), babasının ise Y.E. (46) olduğunu belirledi.



Kan donduran savunma

Doğum sonrası çocuğuna ve kendisine kimsenin sahip çıkmadığı için bunalıma girdiğini iddia eden annenin Esenler'de yaşadığı adreste biberona tiner katarak içirdiği çocuğun kimyasal zehirlenme yaşadığı tespit edildi.


Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından çocuğun anne ve babasını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen anne D.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, baba Y.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



2 ay tedavi gören bebek kurtarılamadı

Dehşete düşüren olayların detaylarında ; "2 aydır tedavi gören bebek dün maalesef hayatını kaybetti. 2021 yılında 21 yaşındaki anne Yunus Emre adlı bebeği evlilik dışı dünyaya getiriyor. Ve ardından babayla bir araya gelmeye çalışıyor. Ancak baba kabul etmiyor. Ardından anne İstanbul'dan ayrılarak Kırıkkale'ye ailesinin yanına gidiyor. Ailesi de bu bebeği kabul etmediğini söyleyince tekrar İstanbul'a dönüyor. Sonrasında İstanbul'da üvey ablasının yanında kalmaya devam ediyor. Bebeğin biberonuna ve içtiği çorbaya çamaşır suyu ve tiner döktükten sonra içiriyor. Bebeğin o esnada yeşil bir şekilde kustuğunu görünce hastaneye getiriyor. Hastanede kimyasal zehirlenme şüphesiyle bebeğe müdahale gerçekleştiriliyor. İlk tedavinin ardından bir soruşturma başlatılıyor. Sonrasında bebeğin zehirlenmesinin biri tarafından yapıldığı ortaya çıkıyor. Anne gözaltına alınıyor. Anne ilk ifadesinde bunu üvey ablasının yaptığını iddia ediyor. Soruşturma neticesinde olayı annenin gerçekleştirdiği ortaya çıkıyor" denildi.


#İstanbul
#Cinayet
#Tiner

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