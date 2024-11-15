İstanbul'da kan donduran cinayet: Evlilik dışı bebeğini tinerle zehirledi

Dehşete düşüren olayların detaylarında ; "2 aydır tedavi gören bebek dün maalesef hayatını kaybetti. 2021 yılında 21 yaşındaki anne Yunus Emre adlı bebeği evlilik dışı dünyaya getiriyor. Ve ardından babayla bir araya gelmeye çalışıyor. Ancak baba kabul etmiyor. Ardından anne İstanbul'dan ayrılarak Kırıkkale'ye ailesinin yanına gidiyor. Ailesi de bu bebeği kabul etmediğini söyleyince tekrar İstanbul'a dönüyor. Sonrasında İstanbul'da üvey ablasının yanında kalmaya devam ediyor. Bebeğin biberonuna ve içtiği çorbaya çamaşır suyu ve tiner döktükten sonra içiriyor. Bebeğin o esnada yeşil bir şekilde kustuğunu görünce hastaneye getiriyor. Hastanede kimyasal zehirlenme şüphesiyle bebeğe müdahale gerçekleştiriliyor. İlk tedavinin ardından bir soruşturma başlatılıyor. Sonrasında bebeğin zehirlenmesinin biri tarafından yapıldığı ortaya çıkıyor. Anne gözaltına alınıyor. Anne ilk ifadesinde bunu üvey ablasının yaptığını iddia ediyor. Soruşturma neticesinde olayı annenin gerçekleştirdiği ortaya çıkıyor" denildi.