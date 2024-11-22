AK Parti'den CHP’li İBB yönetimine çağrı: Milyonlarca liranın nereye aktarıldığını açıklayın

Ekrem İmamoğlu - Osman Nuri Kabaktepe
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, son dönemde konserlere harcanan yüksek ücretler ve toplu ulaşımda meydana gelen arıza ve kazarlarla tepkilerin odağı haline gelen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) "kaynakların nereye aktarıldığını açıklayın" çağrısında bulunarak "İstanbul’un refahı ve geleceği için ayrılması gereken bütçe, rant ve israf çarkına mı kurban ediliyor?" diye sordu.
Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı koltuğunda oturduğu CHP'li
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
son dönemde kamuoyunun gündeminden düşmeyen israf ve hizmet aksaklıklarıyla eleştirilerin hedefinde. Özellikle, belediyenin düzenlediği konserler için ödenen astronomik ücretler, kamu kaynaklarının verimsiz kullanımını gözler önüne sererken, yüksek maliyetlerin sadece sanatçı ödemeleriyle sınırlı kalmadığı, etkinliklerin düzenlenmesindeki gereksiz harcamaların da dikkat çektiği ifade ediliyor.
Toplu taşıma hizmetlerinde yaşanan sürekli arızalar ve kazalar, İstanbullu canından bezdirmiş durumda.
AK Parti İstanbul İl Başkanı
, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine çağrıda bulunarak kaynakların nereye aktarıldığının açıklanması gerektiğini vurguladı.
"Rant ve israf çarkına mı kurban ediliyor?"
X hesabından paylaşımda bulunan Kabaktepe
"İstanbul’un refahı ve geleceği için ayrılması gereken bütçe, rant ve israf çarkına mı kurban ediliyor?"
diye sordu.
Kabaktepe'nin paylaşımı şu şekilde;
"İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, halkın kaynaklarını verimli kullanmak yerine, israf ve şaibeli harcamalarla gündeme gelmeye devam ediyor.
Enerji AŞ’nin 2.5 milyon liralık telefon aksesuarı alımı, İSTAÇ’ın 3.5 milyon liralık cep telefonu kılıfı harcaması ve olmayan hayali metro hatlarının tanıtımı için harcanan 6 milyon liralık bütçe, İstanbul halkının vergilerinin nasıl heba edildiğini açıkça gözler önüne seriyor.
Bu dönemde, İstanbul’da metroların yandığı, yürüyen merdivenlerin çalışmadığı, gerekli bakım ve onarımların yapılmadığı bir gerçekken, bu tür gereksiz harcamalar, belediyenin hizmet önceliklerini sorgulatıyor.
Şehir, altyapı sorunlarıyla boğuşurken halkın bütçesi, keyfi ve anlamsız harcamalara mı yönlendiriliyor?
CHP’li İBB yönetimi, halka hizmet etmek yerine şeffaflık ve sorumluluk ilkelerini hiçe sayarak bu tür şaibeli alımlarla kaynakları nereye aktardığını açıklamalıdır.
İstanbul’un refahı ve geleceği için ayrılması gereken bütçe, rant ve israf çarkına mı kurban ediliyor?
Bu soruların cevaplanması, İstanbulluların hak ettiği bir yönetim anlayışının gereğidir."
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