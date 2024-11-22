AK Parti'den CHP’li İBB yönetimine çağrı: Milyonlarca liranın nereye aktarıldığını açıklayın

Enerji AŞ’nin 2.5 milyon liralık telefon aksesuarı alımı, İSTAÇ’ın 3.5 milyon liralık cep telefonu kılıfı harcaması ve olmayan hayali metro hatlarının tanıtımı için harcanan 6 milyon liralık bütçe, İstanbul halkının vergilerinin nasıl heba edildiğini açıkça gözler önüne seriyor.