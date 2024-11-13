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İBB'nin konser harcamalarına inceleme başlatıldı

İBB'nin konser harcamalarına inceleme başlatıldı

23:0513/11/2024, Çarşamba
G: 14/11/2024, Perşembe
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) konser harcamalarına inceleme başlatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) konser harcamalarına inceleme başlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) fahiş fiyattan düzenlediği konserlere yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı. Bu gelişmenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) konserlerine de inceleme başlatıldı. Görevlendirilen müfettişin 2021 yılından beri yapılan tüm etkinliklerle ilgili masrafları, evrakları ve ihale dosyalarını istediği bildirildi.

CHPli Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) konser israfına ilişkin inceleme başlatıldı.

Söz konusu CHP'li Belediyelerin resmi bayramlarda gerçekleştirdiği konserlere yüksek miktarca ödediği ücretler büyük tepki çekmişti.

Başsavcılık harekete geçti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,
ABB'nin fahiş fiyatlı konserleri
ne karşı harekete geçti.
Başsavcılık,
İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu
’na müzekkere göndererek inceleme başlatılmasını talep etti.
Müzekkere
doğrultusunda
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı
na iki
müfettiş
gönderildi.

ABB'nin ardından İBB'ye de inceleme başlatıldı

Bir konser incelemesi de İBB'ye yönelik başlatıldı.

İBB'nin düzenlediği konser ve etkinliklere yönelik başlatılan incelemeye ilişkin tv100'de yer alan habere göre, görevlendirilen müfettişin 2021 yılından beri yapılan tüm etkinliklerle ilgili masrafları, evrakları ve ihale dosyalarını istediği belirtildi.



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