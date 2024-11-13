İBB'nin konser harcamalarına inceleme başlatıldı

İBB'nin düzenlediği konser ve etkinliklere yönelik başlatılan incelemeye ilişkin tv100'de yer alan habere göre, görevlendirilen müfettişin 2021 yılından beri yapılan tüm etkinliklerle ilgili masrafları, evrakları ve ihale dosyalarını istediği belirtildi.