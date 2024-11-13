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ABB'nin konserlerine ilişkin inceleme başlatıldı

ABB'nin konserlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Oğuzhan Ürüşan
21:0213/11/2024, Çarşamba
G: 13/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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ABB'nin konser israfına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.
ABB'nin konser israfına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konserlere verdiği astronomik rakamlar için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Başsavcılık, İçişleri Bakanlığı’na inceleme başlatması için müzekkere gönderdi.

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın fahiş fiyatlı konserlerinin tartışması devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili harekete geçti.


İnceleme başlatmasını talep etti

Başsavcılık, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu’na müzekkere göndererek inceleme başlatılmasını talep etti.


Müfettiş gönderilecek

İçişleri Bakanlığı söz konusu müzekkere doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına müfettiş gönderecek.

Soruşturmanın sonucuna göre yargı süreci işleyecek.


Yavaş incelemenin devam ettiğini vurguladı

ABB Başkanı Mansur Yavaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. 2 mülkiye müfettişinin konuyu incelemek üzere İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirildiğini belirten Yavaş, ''Bu inceleme halen devam etmektedir. Yeni bir durum söz konusu değildir.

Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Sözümüzün arkasındayız suçu olan varsa cezasını çekecektir. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz.'' ifadelerini kullandı.



#Konser
#Ankara Büyükşehir Belediyesi
#Fahiş Fiyat

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