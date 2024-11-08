Candan Erçetin'e de 80 milyon lira: Konser skandalında her gün yeni bir perde aralanıyor

Mansur Yavaş yönetimindeki CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 29 Ekim'de Ebru Gündeş'e 69 milyon TL, 19 Mayıs'ta da Mor ve Ötesi grubuna 71 milyon TL konser ücreti ödendiği ortaya çıkmıştı. Dün yeni bir skandal daha patlak verdi. Yavaş'ın geçen yıl Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Candan Erçetin ve Murda'ya konser için 80 milyon TL ödediği ortaya çıktı.





TARİHTE EŞİ YOK

ABB Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan AK Parti Ankara Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Yavaş'ın geçen yıl konserler için tarihte eşi görülmemiş tutarlar ödediğini söyledi. Yalçın, "Asıl bomba şu, 29 Ekim 2023 günü yapılan Candan Erçetin ve Murda konseri için Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi 80 milyon 40 bin TL ödeme yapmıştır. Bakın ödeme belgesi de sözleşmesi de. O günün kuruyla 2 milyon 838 bin dolar yapıyor. Bugünkü kurla 97 milyon 200 bin TL ödeme yapılmıştır. Hiçbir belediyede tarihte böyle tutar yoktur" dedi.





YUMRUKLARLA SALDIRDILAR

AK Parti'nin konserleri gündeme getirmesinin ardından salonda tansiyon yükseldi. CHP grubu, AK Parti'lilerin üzerine yürüyerek yumruklarla saldırdı. Gerilim nedeniyle oturum sonlandırıldı.





71 MiLYON VE ÖTESi!

19 Mayıs'ta bir konser için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 71 milyon lira aldığı iddia edilen Mor ve Ötesi grubu bir açıklama yaparak bahse konu miktarda bir ücret alamadıklarını ileri sürdü. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda açıklama yapması gerektiğini belirten Mor ve Ötesi Grubu, "Bu gerçek dışı 'duyum'a doğal olarak şüpheyle yaklaşan kamuoyuna ve sağduyulu dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Sayın Mansur Yavaş’ın veya Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin de kamuoyunu ayrıntılı biçimde bilgilendireceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.





'1 DEĞİL 3 KONSER' SAVUNMASI

ABB'den yapılan açıklamada dudak uçurtan miktarın 3 konser için ödendiği belirtildi. Açıklamada, "Tek bir sanatçı değil, üç günde üç sanatçı (Mor ve Ötesi, Gülşen, Murat Boz) sahne aldı. Ve ödenen tutar sadece sanatçılar için değil, sahnenin kurulumuna ve yine kutlama etkinlikleri süresince gereken tüm masraflara harcandı" ifadelerine yer verildi.





İSTIFA ETMEYECEĞIM

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, CHP’den istifa edeceğine yönelik söylentilerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Yavaş, "Partimden istifa edeceğime yönelik yaydırılmaya çalışılan dedikoduları görüyorum ancak ciddiye almıyorum. Bu dedikoduların ne maksatla çıkarıldığını biliyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak iki şeye odaklıyım. Ankara'ya hizmet etmeye ve genel başkanımızın liderliğinde Türkiye'nin birinci partisi olan partimizin ilk genel seçimlerde birinci çıkmasına" ifadelerini kullandı.





ÖZEL'DEN YAVAŞ'A KAYYUM iDDiASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanması ve Ahmet Özer'in tutuklanması sonrasında ilginç bir iddiada bulundu. Karşıyaka Mezarlığı’nda gerçekleşen yazar ve yayıncı İlhan Erdost’u anma programı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) hakkında MİT'e talimat gittiğini iddia ederek, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yerine kayyum atanacağını söyledi. Özel, Yavaş'ın görevden alınması ve ABB Başkanlığına kayyum atanması için MİT'e Cumhurbaşkanlığı üzerinden 'talimat gittiğini' iddia etti. Özel, "MİT'e verilmiş bir talimat, 'Eşeleyin, deşeleyin, aman bir şeyler bulun. İşte bir türlü ilişkilendirmeler yapalım' filan. Hiç bunlara kalkışmasınlar" dedi.



