Mor ve Ötesi grubundan '71 milyon' açıklaması: Topu Yavaş'a attılar

Mor ve Ötesi müzik grubu, CHP'li Mansur Yavaş'ın yönettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) konser karşılığında "71 milyon TL aldıklarına" dair haberlerle ilgili yaptığı açıklamada "Kamuoyunu ayrıntılı biçimde bilgilendireceğine inanıyoruz" diyerek topu Yavaş'a ve belediyeye attı.
Türkiye son dönemde CHP'li belediyelerin konserlere harcadığı yüksek meblağları konuşuyor.
Yavaş'ı işaret ettiler
Mor ve Ötesi grubu konuyla ilgili açıklama yaparak 71 milyon aldıklarını reddetti ancak detaylı bilgi için topu Yavaş ve belediyeye attı.
Ne olmuştu?
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin mayıs ayında konser veren Mor ve Ötesi’ne tam 71 milyon TL ödediğine dair belgeler ortaya çıkmıştı. Belediyenin Enfest Organizasyonla yaptığı anlaşmanın ihale taahhüt kartı belgesi paylaşılmıştı.
- Tarafların 8 Mayıs 2024 tarihinde yaptığı sözleşmeye göre, Keşif Beledi 59 milyon 600 bin TL olarak belirlendi. Katma Değer Vergisiyle birlikte ihale bedelinin 71 milyon 520 bin TL olduğu belgede yer aldı.