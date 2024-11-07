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Mor ve Ötesi grubundan '71 milyon' açıklaması: Topu Yavaş'a attılar

Mor ve Ötesi grubundan '71 milyon' açıklaması: Topu Yavaş'a attılar

Lokman Özdemir
13:217/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Mansur Yavaş - Mor ve Ötesi grubu
Mansur Yavaş - Mor ve Ötesi grubu

Mor ve Ötesi müzik grubu, CHP'li Mansur Yavaş'ın yönettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) konser karşılığında "71 milyon TL aldıklarına" dair haberlerle ilgili yaptığı açıklamada "Kamuoyunu ayrıntılı biçimde bilgilendireceğine inanıyoruz" diyerek topu Yavaş'a ve belediyeye attı.

Türkiye son dönemde CHP'li belediyelerin konserlere harcadığı yüksek meblağları konuşuyor.


Mansur Yavaş
yönetimindeki CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin
Ebru Gündeş
'e 69 milyon TL ödediği iddialarının ardından 19 Mayıs'ta da
Mor ve Ötesi
grubuna konser için
71 milyon TL
ödendiğine dair belgeler ortaya çıkmıştı.


Yavaş'ı işaret ettiler


Mor ve Ötesi grubu konuyla ilgili açıklama yaparak 71 milyon aldıklarını reddetti ancak detaylı bilgi için topu Yavaş ve belediyeye attı.





"Bahsi geçen 71 milyon TL değerindeki tutarı bizim 'aldığımıza' dair iddialar kesinlikle gerçek dışı ve son derece fantastiktir"
denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu gerçek dışı 'duyum'a doğal olarak şüpheyle yaklaşan kamuoyuna ve sağduyulu dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Sayın Mansur Yavaş’ın veya Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin de kamuoyunu ayrıntılı biçimde bilgilendireceğine inanıyoruz."

Ne olmuştu?


CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin mayıs ayında konser veren Mor ve Ötesi’ne tam 71 milyon TL ödediğine dair belgeler ortaya çıkmıştı. Belediyenin Enfest Organizasyonla yaptığı anlaşmanın ihale taahhüt kartı belgesi paylaşılmıştı.


  • Tarafların 8 Mayıs 2024 tarihinde yaptığı sözleşmeye göre, Keşif Beledi 59 milyon 600 bin TL olarak belirlendi. Katma Değer Vergisiyle birlikte ihale bedelinin 71 milyon 520 bin TL olduğu belgede yer aldı.

Belgedeki ihalenin konusu bölümünde şu ifade yer aldı:
"Mor ve Ötesi Grubu tarafından konser gerçekleştirilmesi hizmet alımı işine ait taahhüt kartı girişi"





#Mor ve Ötesi
#Mansur Yavaş
#konser

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