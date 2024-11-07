Mansur Yavaş’tan istifa söylentilerine yanıt: Hiçbir adımın içinde olmayacağım

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB), 29 Ekim konseri için şarkıcı Ebru Gündeş'e 69 milyon 15 bin TL; 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı konseri için Mor ve Ötesi'ne 71 milyon 520 bin TL ödeme yaptığı ortaya çıkmıştı. Gündeme bomba gibi düşen konser skandallarının yankıları sürerken, kulislerde ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın istifa edeceğine dair söylentiler ortaya çıktı. Yazılı açıklama yapan Yavaş iddiaları reddetti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile girdiği başkanlık yarışı nedeniyle CHP yönetimiyle arasında soğuk rüzgarlar estiği biliniyor. Belediyelere atanan kayyum sonrasında Mansur Yavaş’ın, CHP yönetiminin aksine olaylara tepki göstermemesi bu iddiaları pekiştirdi.
'Konser musluğu' krizi dinmiyor
Ayrıca Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ebru Gündeş konseri için 61 milyon TL ödemesinin ortaya çıkması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tepki gösterdiği, Merkez Yönetim Kurulu toplantısında ''Bu konser olmamalıydı, doğru değildi'' dediği öğrenilmişti.
Son olarak ABB'nin 19 Mayıs konseri için Mor ve Ötesi grubuna 71,5 milyon TL ödediğinin de ifşa olmasıyla kulislerde "Mansur Yavaş istifa edecek" söylentilerine neden oldu.
İstifa iddialarını reddetti: Ne maksatla çıkarıldığını biliyorum
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, söz konusu iddialar sonrası yazılı açıklama yaptı.
Partiden istifa etmeyeceğini dile getiren Yavaş, söylentileri ciddiye almadığını ifade etti.
'Hiçbir adımın içinde olmayacağım'
Yavaş'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:
- "Partimden istifa edeceğime yönelik yaydırılmaya çalışılan dedikoduları görüyorum ancak ciddiye almıyorum. Bu dedikoduların ne maksatla çıkarıldığını biliyorum. Anketlerde gerileyen iktidar partisine nefes aldıracak, partimizi tartışmaya açacak hiçbir adımın içinde olmayacağımı herkesin bilmesini isterim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak iki şeye odaklıyım. Ankara'ya hizmet etmeye ve genel başkanımızın liderliğinde Türkiye'nin birinci partisi olan partimizin ilk genel seçimlerde birinci çıkmasına. İktidarı değiştirerek, güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirene kadar Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, örgütümüzle, üretilmeye çalışılan fitnelere prim vermeden bir bütün halinde çalışacağız."