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İstanbul'da metroda korkutan yangın: Seferler normale döndü

İstanbul'da metroda korkutan yangın: Seferler normale döndü

08:1714/11/2024, Perşembe
G: 14/11/2024, Perşembe
AA
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M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonunda yangın çıktı.
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonunda yangın çıktı.

Yenikapı- Hacıosman metro hattı Yenikapı İstasyonu'nda yangın çıktı. Durak içerisinde oluşan yoğun dumandan etkilenen yolcular dışarı çıkartılırken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İstasyondaki seferler normale dönerken, yolcular turnikelerden içeriye alınmaya başladı. Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği arızalanan yürüyen merdivenin bulunduğu bölümden ise geçişlere izin verilmiyor.


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İstanbul'da metroda korkutan yangın: Seferler normale döndü
Gündem / İstanbul
14 Kasım, Perşembe

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonundaki yürüyen merdivenlerin birinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yangınla birlikte durak içerisinde oluşan yoğun dumandan yolcular etkilenirken, istasyon seferlere kapatıldı.


Toplu taşımanın aktarma noktalarından olan istasyonda, görevliler yolcuları ring seferlerine yönlendirdi.

İtfaiye ekipleri ile metro istasyonundaki görevlilerin müdahale ettiği yangın söndürüldü.


Yürüyen merdivenlerden geçiş yasak

İstasyondaki seferler normale dönerken, yolcular turnikelerden içeriye alınmaya başladı.


Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği arızalanan yürüyen merdivenin bulunduğu bölümden ise geçişlere izin verilmiyor.



#Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı
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