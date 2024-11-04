İstanbul'da metro arızalandı: Vatandaşlar isyan etti

İstanbul
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda sabah saatlerinde oluşan arıza, bazı istasyonlarda yolcu yoğunluğuna sebep oldu. İşlerine ve okula yetişmeye çalışan vatandaşlar duruma isyan ederek İBB yönetimine tepki gösterdi.
Haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı
'nda meydana gelen arıza, istasyonlarda yoğunluğa yol açtı. Metro araçlarının gecikmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.
Altunizade istasyonunda yapılan anonsta,
"Değerli yolcularımız, teknik bir arıza sebebiyle seferlerimiz gecikmeli olarak gerçekleştirilmektedir, anlayışınız için teşekkür ederiz."
ifadesi yer aldı.
Geliş süresi 20 dakikayı buldu
Geliş süresi 20 dakikayı buldu
İstasyonun bilgilendirme ekranlarında ise metroların geliş sürelerinin 20 dakika olduğu bilgisi paylaşıldı.
Ayrıca, Altunizade’deki metrobüs durağında da yoğunluk dikkat çekti; aktarma yapan yolcular zor anlar yaşadı.
Bazı vatandaşlar İBB yönetimine tepki gösterdi
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