İstanbul Maratonu 46. kez koşuldu

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan maraton, Anadolu yakasından başlayıp, Avrupa yakasında son buldu. Maratonu erkeklerde Etiyopyalı atlet Dejene Debela kazanırken, kadınlar kategorisinde Bahreynli atlet Ruth Jebet ilk sırada yer aldı. Milli atlet Hüseyin Can ise, maratonu altıncı tamamladı. Yarışı 2.14.34 ile tamamlayan Hüseyin, elit erkeklerde ilk 10'a giren tek Türk atlet oldu.

Öte yandan maratonun hazırlık süreci Üsküdar sakinleri için biraz zorlu geçti. İBB organizatörleri maratondan bir gece önce, saat 03.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde mikrofon provası yaptı. Bu nedenle Üsküdar sakinleri de büyük gürültüyle ve panik içinde uykularından uyanmak zorunda kaldı. Üstelik bu gürültü bir süre devam etti. Vatandaşlar polisi arayarak şikayet yağdırdı. Ayrıca birçok semt sakini sitemlerini sosyal medyada dile getirdi.