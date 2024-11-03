'Balkan Alimleri Buluşması' sona erdi: Sonuç bildirgesinde birlik ve Gazze vurgusu

İslam Âlimleri Vakfı'nın, 10 Balkan ülkesinden 175 âlimi Edirne'de bir araya getirdiği "Balkan Alimleri Buluşması" bugün sona erdi. Yayınlanan sonuç bildirgesinde dünyadaki tüm İslam alimlerinin bir araya gelmesi gerektiği vurgulandı. İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu ayrıca tüm dünyanın gözü önünde, emperyalist güçlerin desteğiyle siyonist İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma ve bölgede oluşturduğu tehdit ve tehlikeye İslam dünyasının yeterince tepki vermemesinin 'kabul edilemez' olduğunu ifade etti.
Anadolu ve Balkanlar'ın kardeşliği
Buluşma sonunda hazırlanan sonuç bildirgesi, İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu tarafından okundu.
Hacımüftüoğlu, toplantıda, gönül coğrafyasının birbirini tamamlayan unsurları olan Anadolu ve Balkanlar'ın kardeşliğinin güçlü bir şekilde vurgulandığını belirtti.
'Alimler toplumu bilinçlendirmeli'
Buluşmada, din hizmetlerinden sosyal ve kültürel faaliyetlere birçok konuda fikir alışverişinde bulunulduğunu aktaran Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:
'İslam medeniyetinin alternatif olduğunu dünyaya anlatacak çalışmalar yapmalı'
Hacımüftüoğlu "Küresel hegemonya"nın kuruculuğunun Batı dünyası tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.
Bu hegemonyanın birlikte yaşama ve birlikte kazanmayı sağlayacak bir zihniyete sahip olmadığını ifade eden Hacımüftüoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
'Siyonist İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma sessiz kalmaları kabul edilemez'
'Müslümanlar uyanık olmalıdır'
Hacımüftüoğlu İslam dünyasının sivil toplum örgütleri ile resmi kurum ve kuruluşları, Müslümanların azınlık olarak yaşadıkları ülkelerde uluslararası hukuktan doğan haklarının korunması ve yapılan ihlallerin engellenmesi konusunda gerekli duyarlılığı göstermeleri gerektiğine vurgu yaptı.
Egemen güçlerin, İslam dünyası üzerinde emellerini gerçekleştirmek maksadıyla, etnik yapılar ve dini gruplar üzerinden uyguladıkları emperyalist ve oryantalist projelere karşı Müslümanların uyanık olması gerektiğinin altını çizen Hacımüftüoğlu, şöyle sürdürdü:
'İslam alimleri belirli aralıklarla bir araya gelerek sorunları müzakere etmeli'
- Hacımüftüoğlu, İslam Alimleri Vakfının Balkan coğrafyası ve Kırım alimleri ile yapılan Edirne'deki toplantı gibi, dünyadaki tüm İslam alimleri ile de bir araya gelme kararlılığında olduğunu söyledi.