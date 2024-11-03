'Balkan Alimleri Buluşması' sona erdi: Sonuç bildirgesinde birlik ve Gazze vurgusu

"Kendini merkeze alarak tasavvur ettiği dünyada, karşıtını üretmekte ve kendisini mutlak anlamda onun kaybetmesi üzerine konumlandırmaktadır. İslam dünyası ve tüm insanlık, bugün bunun acısını çekmektedir. Dini kurum ve kuruluşların temsilcileri, İslam alimleri ve kanaat önderleri, İslam ahlakının temelini oluşturan Allah'ın yarattığına şefkat göstermek ve yaratılanı yaratandan ötürü sevmek ilkelerinin bir gereği olarak, bütün imkanlarıyla İslam medeniyetinin alternatif olduğunu dünyaya anlatacak çalışmalar yapmalıdır.