Balkan âlimleri Edirne'de buluştu

İslam Alimleri Vakfı, Balkan ülkelerinin önde gelen alimlerini Edirne’de bir araya getirdi. Trakya Üniversitesi’nde gerçekleşen 'Kendi Gök Kubbemiz' adlı etkinliğe 10 ülkeden 175 alim katıldı. Buluşmada hazır bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, insanlığın ihyası için ilim ve bilim anlayışının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, İslâm’ın ilim ve alimlerin medeniyeti olduğunu söyledi.





BATI İLMİ KÖTÜYE KULLANIYOR

Erbaş, İslam medeniyetinde Erzurumlu İbrahim Hakkı, Ali Kuşçu gibi isimlerin önemli çalışmalar yaptığı dönemde Batı'da bilimle ilgilenenlerin kilise tarafından yakıldığını belirtti. İlim anlayışının fayda üretmesi gerektiğine dikkat çeken Erbaş, “Türkiye'de yaşayıp aydın geçinenler, Orta Çağ zihniyetinin Müslümanlar arasında yaşanmadığını bilmeyecek kadar cahil. Kendilerine aydın diyorlar halbuki o dönemlerde hakikaten Avrupa’da ilim namına hiçbir şey yok. Bizim getirdiğimiz yerden ilmi aldılar. Bugün nerelere geldiler. O ilmi sadece insanlığın faydasına değil zararına da kullanıyorlar” dedi. Müslümanların "faydasız ilimden sana sığınırım ya Rabb'im" diye dua ettiğini hatırlatan Erbaş, “Batı, bizim alimlerimizin bıraktığı yerden almış, getirmiş bir yerlere kadar. Ama ilmi işgal ve imha konusunda daha çok kullanmış. Çanakkale'de binlerce insanımızı neyle şehit ettiler, Japonya'da iki şehri neyle yerle bir ettiler, binlerce kişiyi öldürdüler. İlimle ürettikleri o bombalarla… Bugün Gazze'de de bunu yapıyorlar.” şeklinde konuştu.





FİİLİ DUAYA İHTİYAÇ VAR

Kudüs’teki işgale dikkat çeken Erbaş, “Kudüs’teki işgal uzun yıllardır sürüyor. Müslümanların bu işgale son vermek için bir araya gelmesi gerekiyor. Kudüs’teki işgalin biran önce bitmesi için lisani dua yetmiyor fiili duaya ihtiyaç var. Fiili dua için de Müslümanların birlik beraberlik içinde dua etmesi lazım” değerlendirmesi

yaptı. Erbaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim ilmin insanlığın ihyası için kullanılması gerektiği anlayışını, yeniden bütün insanlara anlatmamız lazım.”





Türkiye güçlüyse biz de güçlüyüz

Programın açılışında konuşan İslam Alimleri Vakfı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Karataş, Kendi Gök Kubbemiz çalışmasının İslam dünyasına umut olacağını belirterek “İslâm Alimleri Vakfı olarak Balkan ülkelerini 3 ana kısma ayırdık. Türkçe, Boşnakça ve Almanca konuşulan bölgeleri sırayla ziyaret ederek, STK, müftülük, diyanet, ilahiyat fakülteleri, medreseler, imam hatipler, kanaat önderleriyle birebir görüştük. Buhara, Bursa, Bosna olarak 3B formülüyle yola çıktık. İlim irfan havzasını, tarih kültür havzasını yeniden inşa edebilmenin yollarını arıyoruz” şeklinde konuştu. Yapılan görüşmelerde sıkça ‘Türkiye güçlüyse biz de güçlüyüz’ vurgusuyla karşılaştıklarını hatırlatan Karataş, bu girişimin sürekliliği için çalışacaklarını anlattı. İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu da Filistin konusunda İslam alimlerinin birlik içinde olması gerektiğini ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında gök kubbe altında başka ses yükselten kimsenin olmadığını ifade etti.



