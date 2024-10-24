Balkan alimleri Edirne’de buluşacak

Türkiye büyük bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. İslam Alimleri Vakfı,1/3 Kasım günleri arasında Balkan ülkelerinin Alimlerini ve Müftülerini Türkiye’de misafir edecek.
“Balkan Alimleri Buluşması” 10 ülkeden 175 birçok alimin katılımıyla Edirne’de yapılacak. Programa; 10 Balkan ülkesinin alimleri, Diyanet İşleri Başkanları ve Türkiye’den Alimler ve Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş katılacak. Dört oturum şeklinde gerçekleşecek olan programın birinci oturumunda Balkanlar’da Din Eğitimi, ikinci oturumda Ümmetin Vahdetini Sağlamada Alimlerin Mesuliyeti, üçüncü oturumda Küresel Barış İçin İslam Medeniyetinin Yeniden İnşası, ve dördüncü oturumda da Zulüm ve Katliamlar Karşısında Alimlerin ve Kanaat Önderlerinin Mesuliyeti konuşulacak.