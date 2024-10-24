Balkan alimleri Edirne’de buluşacak

Sonbaharın eşsiz renklerini görmek isteyen doğaseverler, Ankara’daki Karagöl Tabiat Parkı’na akın ediyor. Park, sararan yaprakları, serin havası ve sakin doğasıyla ziyaretçilerine huzur dolu anlar sunuyor. Özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken Karagöl Tabiat Parkı, doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakıyor. Parkta yapılan yürüyüşler, doğanın içinde kaybolmak isteyenler için adeta bir terapi niteliği taşıyor. Kamp ve piknik alanları, hafta sonu kaçamakları için mükemmel bir seçenek sunarken, gölün etrafındaki banklar ve seyir terasları manzaranın tadını çıkarmak isteyenlerle dolup taşıyor. Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharın tüm güzelliklerini yakından hissetmek isteyenleri bekliyor.