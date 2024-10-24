Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Balkan alimleri Edirne’de buluşacak

Balkan alimleri Edirne’de buluşacak

04:0024/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Türkiye büyük bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. İslam Alimleri Vakfı,1/3 Kasım günleri arasında Balkan ülkelerinin Alimlerini ve Müftülerini Türkiye’de misafir edecek.

“Balkan Alimleri Buluşması” 10 ülkeden 175 birçok alimin katılımıyla Edirne’de yapılacak. Programa; 10 Balkan ülkesinin alimleri, Diyanet İşleri Başkanları ve Türkiye’den Alimler ve Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş katılacak. Dört oturum şeklinde gerçekleşecek olan programın birinci oturumunda Balkanlar’da Din Eğitimi, ikinci oturumda Ümmetin Vahdetini Sağlamada Alimlerin Mesuliyeti, üçüncü oturumda Küresel Barış İçin İslam Medeniyetinin Yeniden İnşası, ve dördüncü oturumda da Zulüm ve Katliamlar Karşısında Alimlerin ve Kanaat Önderlerinin Mesuliyeti konuşulacak.



Doğaseverlere sonbaharın güzelliğini yaşatıyor: Karagöl Tabiat Parkı kendine hayran bıraktı

Sonbaharın eşsiz renklerini görmek isteyen doğaseverler, Ankara’daki Karagöl Tabiat Parkı’na akın ediyor. Park, sararan yaprakları, serin havası ve sakin doğasıyla ziyaretçilerine huzur dolu anlar sunuyor. Özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken Karagöl Tabiat Parkı, doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakıyor. Parkta yapılan yürüyüşler, doğanın içinde kaybolmak isteyenler için adeta bir terapi niteliği taşıyor. Kamp ve piknik alanları, hafta sonu kaçamakları için mükemmel bir seçenek sunarken, gölün etrafındaki banklar ve seyir terasları manzaranın tadını çıkarmak isteyenlerle dolup taşıyor. Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharın tüm güzelliklerini yakından hissetmek isteyenleri bekliyor.


#türkiye
#edirne
#İslam Alimleri Vakfı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Instagram ve Youtube çöktü mü, neden açılmıyor 2024? 23 Ekim İnternet yavaşlaması...