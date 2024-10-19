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36. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması gerçekleştirildi

36. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması gerçekleştirildi

20:3119/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması sonuçlandı.
Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması sonuçlandı.

Avrupa camilerinde yetişen gençlerin en güzel Kur’an tilaveti için yarıştığı Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması’nın 36’ncısı Almanya'nın Hagen şehrinde düzenlendi.

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) tarafından organize edilen Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması 19 Ekim 2024 Cumartesi günü Stadthalle Hagen’de gerçekleştirildi. Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden yaklaşık iki bin kişinin katıldığı yarışma 35. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması 14-18 Yaş Grubu Birincisi Furkan Vural’ın Kur’an tilavetiyle başladı.

IGMG İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç programda yaptığı konuşmada “
Finalistlerimiz eğitimlerini camilerimizde hafta sonu temel eğitim programlarından almaktadırlar. Aylara yıllara sâri bir emeğin uykusuz geçen gecelerin aylarca sabırla yapılan eğitimlerin gayretlerin sonunda ulaşılan başarılardır bunlar. Zorlu beş aşamayı geçtikten sonra altıncı adım olarak finale yükseldiler. Şube içinde başlayan elemeler, bölge içi elemeler, bölgeler arası elemeler, yakut kursu, yarı final ve bugün final yarışmasındayız. Finale kadar yükselmek başarının en büyüdür. Bugün burada başarıların hikayesine hep birlikte şahitlik etmiş olacağız. Bu genç karilerimiz her türlü tebrik ve takdiri fazlasıyla hak ediyorlar ve her birisinin baştan gönlümüzün birincisi olduğunu buradan sizlere ilan ediyorum.”
dedi.
Kuran yarışmaları düzenlelerinin esas itibariyle üç temel nedeni olduğuna işaret etti:
“Kuranı her zaman gündemde tutmak istiyoruz. Kuranın yaygın ama doğru bir şekilde anlaşılmasına anlatılmasına işaret ediyoruz. Kuran güzel sesle okunmaya en layık bir kitap olduğu için bu yarışmaları tertip ediyoruz.”

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, Kuran’ı anlamanın ve yaşamanın önemini vurguladı:

“Kur'an ahlakı bir insanın nasıl dönüştürebileceğinin ve toplumda nasıl bir etki doğura bileceğinin güzel bir örneğidir. Ancak Kur'an'ı anlamak tek başına yeterli değildir. Anlamak, başlangıçtır; yaşamak ise hedef. Kur'an'ı anlamak, zihnimizi; Kur'an'ı yaşamak ise ruhumuzu aydınlatır. Kim ki ruhunun gıdasını istiyorsa Kur’an’ı yaşayacak. Kur’an merhameri emreder. Kur’an tasarrufu, emaneti yaşanabilir bir dünyayı ihya etmeyi emreder. Kur'an'ı yaşayan bireyler, dürüstlüğü, adaletli olmayı, merhameti ve diğer tüm güzel hasletleri temsil ederler. Bu da, toplumda güven, saygı ve huzurun tesis edilmesine katkıda bulunur.”

Dünya üzerindeki kaos ve kargaşa ortamına dikkat çeken Ergün
“Kur’an’ın merhamet anlayışı anlaşılsa böyle mi olur? Kur’an mesajına her zamankinden daha fazla insanlığın ve tüm toplumların ihtiyacı var.”
dedi.

Yarışmada ayrıca yeni imamlık görevine başlayanlara icazet ve cübbe giyme merasimi de gerçekleştirildi.

Finalde 8 Yarışmacı

10-13 yaş grubunda Doğu Fransa’dan Ahmet Buğday, Güney Hollanda’dan Hüseyin Bundar, Ruhr’A’dan M. Cihad Romanoğlu ve Hessen Bölgesi’nden Talha Karahan yarıştı. 14-18 yaş grubunda ise Hamburg’tan Abdullah Morina, Ruhr-a Bölgesi’nden Abdülkerim Gebeş, Hamburg Bölgesi’nden Bünyamin Haydar ve Belçika Bölgesi’nden M. Ali Ceylan yarıştı.

Sonuçlar

10-13 yaş grubu

1- Talha Karahan

2- M. Cihad Romanoğlu

3-Hüseyin Bundar,

4-Ahmet Buğday,

14-18 yaş grubu

1- Abdülkerim Gebeş,

2- Abdullah Morina,

3- Mehmet Ali Ceylan

4- Bünyamin Haydar



#Kur'an-ı Kerim
#Yarışma
#Avrupa

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