36. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması gerçekleştirildi

Finalistlerimiz eğitimlerini camilerimizde hafta sonu temel eğitim programlarından almaktadırlar. Aylara yıllara sâri bir emeğin uykusuz geçen gecelerin aylarca sabırla yapılan eğitimlerin gayretlerin sonunda ulaşılan başarılardır bunlar. Zorlu beş aşamayı geçtikten sonra altıncı adım olarak finale yükseldiler. Şube içinde başlayan elemeler, bölge içi elemeler, bölgeler arası elemeler, yakut kursu, yarı final ve bugün final yarışmasındayız. Finale kadar yükselmek başarının en büyüdür. Bugün burada başarıların hikayesine hep birlikte şahitlik etmiş olacağız. Bu genç karilerimiz her türlü tebrik ve takdiri fazlasıyla hak ediyorlar ve her birisinin baştan gönlümüzün birincisi olduğunu buradan sizlere ilan ediyorum.”