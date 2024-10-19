36. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması gerçekleştirildi

Avrupa camilerinde yetişen gençlerin en güzel Kur’an tilaveti için yarıştığı Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması’nın 36’ncısı Almanya'nın Hagen şehrinde düzenlendi.
İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) tarafından organize edilen Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması 19 Ekim 2024 Cumartesi günü Stadthalle Hagen’de gerçekleştirildi. Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden yaklaşık iki bin kişinin katıldığı yarışma 35. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması 14-18 Yaş Grubu Birincisi Furkan Vural’ın Kur’an tilavetiyle başladı.
IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, Kuran’ı anlamanın ve yaşamanın önemini vurguladı:
“Kur'an ahlakı bir insanın nasıl dönüştürebileceğinin ve toplumda nasıl bir etki doğura bileceğinin güzel bir örneğidir. Ancak Kur'an'ı anlamak tek başına yeterli değildir. Anlamak, başlangıçtır; yaşamak ise hedef. Kur'an'ı anlamak, zihnimizi; Kur'an'ı yaşamak ise ruhumuzu aydınlatır. Kim ki ruhunun gıdasını istiyorsa Kur’an’ı yaşayacak. Kur’an merhameri emreder. Kur’an tasarrufu, emaneti yaşanabilir bir dünyayı ihya etmeyi emreder. Kur'an'ı yaşayan bireyler, dürüstlüğü, adaletli olmayı, merhameti ve diğer tüm güzel hasletleri temsil ederler. Bu da, toplumda güven, saygı ve huzurun tesis edilmesine katkıda bulunur.”
Yarışmada ayrıca yeni imamlık görevine başlayanlara icazet ve cübbe giyme merasimi de gerçekleştirildi.
Finalde 8 Yarışmacı
10-13 yaş grubunda Doğu Fransa’dan Ahmet Buğday, Güney Hollanda’dan Hüseyin Bundar, Ruhr’A’dan M. Cihad Romanoğlu ve Hessen Bölgesi’nden Talha Karahan yarıştı. 14-18 yaş grubunda ise Hamburg’tan Abdullah Morina, Ruhr-a Bölgesi’nden Abdülkerim Gebeş, Hamburg Bölgesi’nden Bünyamin Haydar ve Belçika Bölgesi’nden M. Ali Ceylan yarıştı.
Sonuçlar
1- Talha Karahan
2- M. Cihad Romanoğlu
3-Hüseyin Bundar,
4-Ahmet Buğday,
1- Abdülkerim Gebeş,
2- Abdullah Morina,
3- Mehmet Ali Ceylan
4- Bünyamin Haydar