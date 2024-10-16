36. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması Almanya'nın Hagen şehrinde düzenlenecek

Müslüman'ın öğreneceği ilk şey Kur’ân’dır. İlmini hangi alanda yaparsa yapsın, hangi sahanın mütehassısı olursa olsun Müslüman için bu gerçek değişmez. İnsanların en hayırlısı olmak için sözlerin en hayırlısını oku, öğren ve öğret.