36. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması Almanya'nın Hagen şehrinde düzenlenecek

Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması, 36. yılında Almanya'nın Hagen şehrinde düzenlenecek. 19 Ekim 2024'te gerçekleştirilecek olan yarışmaya İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) camilerinde yetişen genç kariler katılacak.
Avrupa’da 36 yıldır düzenlenen Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması, bu yıl Almanya'nın Hagen şehrinde yapılacak. İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) tarafından organize edilen etkinlik, 19 Ekim 2024 Cumartesi günü Stadthalle Hagen'de gerçekleşecek.
Yarışma, Avrupa genelindeki İGMG camilerinde yetişen genç karilerin katılımıyla gerçekleştirilecek ve Kur'an-ı Kerim’in okunması üzerine odaklanacak. Yarışmacılar, Kur'an-ı Kerim’i tilavet ederek hünerlerini sergileyecek. IGMG, etkinliğe katılmak isteyen herkesi davet ediyor.