Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
36. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması Almanya'nın Hagen şehrinde düzenlenecek

36. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması Almanya'nın Hagen şehrinde düzenlenecek

20:3316/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması, 36. yılında Almanya'nın Hagen şehrinde düzenlenecek. 19 Ekim 2024'te gerçekleştirilecek olan yarışmaya İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) camilerinde yetişen genç kariler katılacak.

Avrupa’da 36 yıldır düzenlenen Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması, bu yıl Almanya'nın Hagen şehrinde yapılacak. İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) tarafından organize edilen etkinlik, 19 Ekim 2024 Cumartesi günü Stadthalle Hagen'de gerçekleşecek.


Yarışma, Avrupa genelindeki İGMG camilerinde yetişen genç karilerin katılımıyla gerçekleştirilecek ve Kur'an-ı Kerim’in okunması üzerine odaklanacak. Yarışmacılar, Kur'an-ı Kerim’i tilavet ederek hünerlerini sergileyecek. IGMG, etkinliğe katılmak isteyen herkesi davet ediyor.


#Kur'an-ı Kerim
#tilavet
#Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması
#Almanya
#Hagen
#IGMG

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bedelli askerlik ücreti 2025 ne kadar olacak?