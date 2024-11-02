İslam Alimleri Vakfı ev sahipliğinde 'Balkan Alimleri Buluşması': Bizim getirdiğimiz yerden ilmi aldılar

Edirne’de ‘Balkan Alimleri Buluşması’ programı düzenlendi. Balkan ülkelerinden gelen din alimlerinin bir araya geldiği programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Batı ülkelerinin İslam alimlerinin bıraktığı ilmi, Çanakkale'de, Irak'ta ve Gazze'de işgal ve imha konusunda kullandığını belirtti. İslam Alimleri Vakfı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Karataş, amaçlarının İslam dünyasının umudu olacak birlikteliği sağlamak olduğunu ifade etti. Edirne Valisi Yunus Sezer, dünyanın neresinde bir mazlum varsa Türkiye’nin yanında olduğunu belirtti. İki gün sürecek programda, "Balkanlar'da Kur'an ve sünnet ekseninde din eğitimi", "Ümmetin vahdetini sağlamada alimlerin mesuliyeti", "Küresel barış ve yaşanabilir bir dünya için İslam medeniyetinin yeniden inşası" ve "Zulüm ve katliamlar karşısında alimlerin ve kanaat önderlerinin mesuliyeti" oturumları gerçekleştirilecek.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne Valiliğinin desteği, Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde Edirne Mimar Sinan Vakfı, Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu paydaşlığında İslam Alimleri Vakfınca Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kendi Gök Kubbemiz Balkan Alimleri Buluşması" programımda yaptığı konuşmada, İslam'ın ilim ve alimlerin medeniyeti olduğunu söyledi.
'Kudüs'teki işgalin bitmesi için lisani dua yetmiyor, fiili duaya ihtiyaç var'
Erbaş, imha medeniyetinin temsilcileri Haçlıların Kudüs'ü darüsselam olmaktan çıkardığını, zulmün, işgalin, soykırımın, katliamın yapıldığı bir yer haline getirdiğini anlattı.
Selahaddin Eyyubi komutasındaki Müslüman ordularının Kudüs'ü işgalden kurtardığını anımsatan Erbaş, şunları kaydetti:
"Bizim getirdiğimiz yerden ilmi aldılar"
Erbaş, İslam medeniyetinde Erzurumlu İbrahim Hakkı, Ali Kuşçu gibi isimlerin önemli çalışmalar yaptığı dönemde Batı'da bilimle ilgilenenlerin kilise tarafından yakıldığını belirtti.
Türkiye'de yaşayıp aydın geçinenlerin, Orta Çağ zihniyetinin Müslümanlar arasında yaşanmadığını bilmeyecek kadar cahil olduklarını ifade eden Erbaş, şu görüşlerini dile getirdi:
Bizim ilmin yeniden insanlığın ihyası için kullanılması gerektiği anlayışını önce bütün insanlara anlatmamız lazım. İlim, bilim, hikmet, irfan, bunlar insanlığın ihyası, kurtuluşu içindir. Buna önem vermemiz lazım. İlkokuldan liseye, üniversiteye kadar bütün okullarımızda aslında teorik olarak öğrettiğimiz bütün bilimin branşlarının önce amacını öğretmemiz lazım çocuklara. Yani matematiği niye öğreniyoruz, fiziği, kimyayı neden öğreniyoruz? Bunların mantığını, hikmetini bizim neslimize öğretmemiz lazım. Buna ihtiyaç var. İnsanlığı yaşatmak, ihya etmek için imha etmek için değil. Ama bunu Batılılara nasıl anlatırsınız? Biz anlatmakla görevliyiz. Bunun gerçekleşmesi Cenabıhak'ın kudretine aittir. Biz yapacağız elimizden geleni. Tesirini Cenabıhak gösterecek."
Diğer konuşmacılar
Edirne Valisi Yunus Sezer, dünyanın neresinde bir mazlum varsa Türkiye'nin tüm mazlumların yanında olduğunu belirtti.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Balkanlar'ın gönül yurdu olduğunu belirterek, "Çünkü Balkanlar bizim misafirlikte unuttuğumuz evlatlarımızın yaşadığı bir coğrafyadır" diye konuştu.
'Dünya bugün bir medeniyet krizi, insanlığın vahşet ve cahiliyet dönemini yaşıyor'
İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, tüm dünyanın bugün bir medeniyet krizi, insanlığın vahşet ve cahiliyet dönemini yaşadığını söyledi.
Mimar Sinan Vakfı Başkanı Hasan Gümüş, birlik ve beraberlikten söz ederek İslam kültürüne sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.
İslam Alimleri Vakfı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Karataş, amaçlarının İslam dünyasının umudu olacak birlikteliği sağlamak olduğunu ifade etti.
Buluşma ne zamana kadar sürecek?
Daha sonra Erbaş, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Şakir Fetahu, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Romanya Müftüsü Murat Yusuf, Kosova İslam Birliği Baş İmamı Vedat Saiti, Sırbistan İslam Birliği Riyaseti Reisül Uleması Senad Halitoviç, Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Başmüftüğü Yüksel İslam Şurası Başkanı Vedat Sabri Ahmed'in konuşmacı olduğu buluşmanın ilk oturumunu yönetti.