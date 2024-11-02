İslam Alimleri Vakfı ev sahipliğinde 'Balkan Alimleri Buluşması': Bizim getirdiğimiz yerden ilmi aldılar

"Aydın diyorlar ya kendilerine halbuki o dönemlerde hakikaten Avrupa'da ilim namına hiçbir şey yok. Bizim getirdiğimiz yerden ilmi aldılar. Bugün nerelere geldiler ve o ilmi sadece insanlığın faydasına değil zararına da kullanıyorlar. Bizim ilim anlayışımıza hatta dualarımıza da yansımış.

'Faydasız ilimden sana sığınırım ya Rabb'i