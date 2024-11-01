Türk-İslam mezarları kayıt altına alınacak

Türk-İslam Dönemi Mezar Taşları ve Kitabelerinin Ulusal Envanterinin Oluşturulması Projesi ile Türkiye'nin 81 ilinde Türk-İslam dönemi mezar taşları gün yüzüne çıkarılacak.
Türkiye’nin en önemli tarihi hazineleri ve bu coğrafyada yaşayan insanların bir nevi tapu senedi olan mezar taşları Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmasıyla tespiti yapılacak. Proje kapsamında, 81 ilde, Türk-İslam varlığının en önemli ispatı ve kültürel zenginliği olan mezar taşları tespit edilecek ve bir envanter oluşturulacak. Bu envanter ayrıca dijital ortama aktarılacak.
ANADOLU'DAN BAŞLAYACAK
Proje ile Türkiye’nin muhtelif bölgelerinde bulunan tarihi mezarlık, türbe ve hazireler araştırılacak. Mezar tipleri ile mezar taşları tespit edilecek ve ortak kültür mirasın genç kuşaklara aktarımı sağlanacak. Çalışmalar öncelikle Afyon, Ahlat-Bitlis, Bursa, Edirne, Erzurum, Kayseri ve Konya gibi şehirlerde başlayacak. Özellikle kırsal kesimde ve küçük yerleşim birimlerinde değişen şartlar ile yer değiştiren mezarlıklar bulunuyor, bunlar tespit edilecek.