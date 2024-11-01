Türk-İslam mezarları kayıt altına alınacak

Çağatay Odabaş’ın 7 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği “Işık. Gölge. Sahneler” sergisi, Ruzy Gallery’de sanatseverlerle buluştu. Odabaş, her eseri bir film sahnesi gibi kurguladığı sergisinde mumu bir metafor olarak kullanarak yaşam ve zaman kavramlarını ele alıyor. Odabaş, sergideki mumların sinema filmlerinden ilham aldığını belirterek şunları söylüyor: “Mumlar, filmlerde gördüğümüz, bazen fark etmediğimiz, bazen de dikkatimizi çeken sahnelerde ortaya çıkan objeler. Mum inanılmaz bir nesne; tıpkı insan gibi yaşayan bir varlık. Hem zaman kavramına işaret etmek hem de filmlerde karşımıza çıkan mumların bir araya gelerek yeni bir hikâye oluşturmalarını paylaşmak istedim.”