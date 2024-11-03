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İBB 'İstanbul Maratonu' nedeniyle gece yarısı ortalığı ayağa kaldırdı: Çevre sakinleri isyan etti

İBB 'İstanbul Maratonu' nedeniyle gece yarısı ortalığı ayağa kaldırdı: Çevre sakinleri isyan etti

12:103/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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İBB'nin uygunsuz organizasyon hazırlığı, maratona gölge düşürdü.
İBB'nin uygunsuz organizasyon hazırlığı, maratona gölge düşürdü.

Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu İstanbul Maratonu'nun 46'ncısı bugün gerçekleştirildi. Ancak İBB'nin maratondan bir gece önce, saat 03.00'te yaptığı gürültülü prova semt sakinlerini çileden çıkardı.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan İstanbul Maratonu, bugün 46. kez gerçekleştirildi. Ancak İBB'nin uygunsuz organizasyon hazırlığı, maratona gölge düşürdü.

Gece yarısı gürültülü prova

Öyle ki, İBB organizatörleri maratondan bir gece önce, saat 03.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde mikrofon provası yaptı.

Korkuyla uykularından uyandılar

Bu nedenle Üsküdar sakinleri de büyük gürültüyle ve panik içinde uykularından uyanmak zorunda kaldı. Üstelik bu gürültü bir süre devam etti.

Polise şikayet yağdı

Vatandaşlar polisi arayarak şikayet yağdırdı. Ayrıca birçok semt sakini sitemlerini sosyal medyada dile getirdi.

Onlardan bazıları şöyle:

'Deprem, yangın gibi bir şey sandım'

'Daha uygun bir saatte yapılmalı'

'Uyutmayan bu ses ne?'

'Gece gece mikrofon kontrol sesi...'

'Gece 3 buçukta prova mı olur!'

'Polisi aradım'


Esenyurt mitingine katılmayan CHP'li başkandan Genel Merkez'e gönderme: Milliyetçiliğimin zekatı bile size fazla gelir

Terör örgütü PKK' ile iltisakı bulunan ve kırmızı kategoride aranan terörist ile 16 kere telefon görüşmesi yaptığı tespit edilen Esenyurt Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Özer için, düzenlenen mitinge katılmayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın paylaşımı gündem oldu. Seçim döneminde DEM Parti'yle ilgili sözleri yüzünden CHP'li Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile ters düşen Burcu Köksal, son yaptığı paylaşımla CHP Genel Merkezi'ne göndermede bulundu. CHP'nin DEM Parti ile olan ilişkileri ve CHP yönetiminin tercihleri karşısında zor durumda kalan Köksal, Emniyet Müdürlüğü'ne ziyaret görüntüleri sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapıp 'Milliyetçiliğimin zekatı bile size ağır gelir' açıklamasında bulunarak kendisini eleştirenlere tepki gösterdi..





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#İstanbul Maratonu
#Gürültü
#Üsküdar

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