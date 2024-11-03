İBB 'İstanbul Maratonu' nedeniyle gece yarısı ortalığı ayağa kaldırdı: Çevre sakinleri isyan etti

Terör örgütü PKK' ile iltisakı bulunan ve kırmızı kategoride aranan terörist ile 16 kere telefon görüşmesi yaptığı tespit edilen Esenyurt Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Özer için, düzenlenen mitinge katılmayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın paylaşımı gündem oldu. Seçim döneminde DEM Parti'yle ilgili sözleri yüzünden CHP'li Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile ters düşen Burcu Köksal, son yaptığı paylaşımla CHP Genel Merkezi'ne göndermede bulundu. CHP'nin DEM Parti ile olan ilişkileri ve CHP yönetiminin tercihleri karşısında zor durumda kalan Köksal, Emniyet Müdürlüğü'ne ziyaret görüntüleri sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapıp 'Milliyetçiliğimin zekatı bile size ağır gelir' açıklamasında bulunarak kendisini eleştirenlere tepki gösterdi..