İBB 'İstanbul Maratonu' nedeniyle gece yarısı ortalığı ayağa kaldırdı: Çevre sakinleri isyan etti

Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu İstanbul Maratonu'nun 46'ncısı bugün gerçekleştirildi. Ancak İBB'nin maratondan bir gece önce, saat 03.00'te yaptığı gürültülü prova semt sakinlerini çileden çıkardı.
"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan İstanbul Maratonu, bugün 46. kez gerçekleştirildi. Ancak İBB'nin uygunsuz organizasyon hazırlığı, maratona gölge düşürdü.
Gece yarısı gürültülü prova
Öyle ki, İBB organizatörleri maratondan bir gece önce, saat 03.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde mikrofon provası yaptı.
Korkuyla uykularından uyandılar
Bu nedenle Üsküdar sakinleri de büyük gürültüyle ve panik içinde uykularından uyanmak zorunda kaldı. Üstelik bu gürültü bir süre devam etti.
Polise şikayet yağdı
Vatandaşlar polisi arayarak şikayet yağdırdı. Ayrıca birçok semt sakini sitemlerini sosyal medyada dile getirdi.