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İstanbul Maratonu nedeniyle yarın bazı duraklar arasında tramvay seferleri yapılamayacak

İstanbul Maratonu nedeniyle yarın bazı duraklar arasında tramvay seferleri yapılamayacak

12:352/11/2024, Cumartesi
AA
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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, İstanbul Maratonu nedeniyle yarın 07.00'den 17.00'ye kadar Beyazıt-Bağcılar arasında sefer yapacak.

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın Türkiye İş Bankasının isim sponsorluğundaki 46. İstanbul Maratonu nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin saat 07.00'den 17.00'ye kadar Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştirileceğini bildirdi.

Açıklamada, maratona katılacak kişilerin yarın saat 17.00'ye kadar göğüs numaralarını ve görevli kartlarını göstererek İBB ulaşım hatlarını ücretsiz kullanabileceği belirtildi.



#İstanbul
#Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı
#Metro İstanbul

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