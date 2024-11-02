İstanbul Maratonu nedeniyle yarın bazı duraklar arasında tramvay seferleri yapılamayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattında 25 Ekim'de 35 bin 466 yolcuya hizmet verilerek tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığını açıkladı.