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Mecidiyeköy metro istasyonunda yürüyen merdivenlerin motoru yandı: Bir kişi hastaneye kaldırıldı

Mecidiyeköy metro istasyonunda yürüyen merdivenlerin motoru yandı: Bir kişi hastaneye kaldırıldı

08:2327/10/2024, Pazar
G: 27/10/2024, Pazar
IHA
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Yangının çıkış sebebiyle ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

İstanbul Mecidiyeköy metro istasyonunda çıkan yangında dumandan etkilenen bir güvenlik görevlisi, tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'daki yangın, saat 23.30 sıralarında Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda çıktı. Edinilen bilgiye göre yürüyen merdivenin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Çıkan dumanlardan etkilenen bir güvenlik görevlisi tedbir amaçlı olarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın büyümeden kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Polis ekipleri dumanların yükseldiği metro istasyonunda güvenlik önlemleri aldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

#İstanbul
#Şişli
#Mecidiyeköy

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