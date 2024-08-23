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Beykoz'da seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.

08:16 - 23/08/2024 Cuma
Güncelleme: 08:33 - 23/08/2024 Cuma
AA
İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.
İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

İstanbul Çevre Yolu Beykoz geçişi Ümraniye istikametinde seyir halinde olan 34 TP 8547 plakalı İETT otobüsünün motor kısmında sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.

Otobüs, henüz sefere başlamadığı için yolcu taşımıyordu.

Ümraniye'de park halinde duran İETT otobüsü alev alev yandı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde park halindeki İETT otobüsü alev alev yandı. Yangında otobüs kullanılamaz hale gelirken, elektrik hattı da zarar gördü. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, 34 GG 2350 plakalı otobüsün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede alevlerin yükseldiği otobüse çevredekiler yangın tüpüyle müdahale etti ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Polis, emniyet şeridi çekerek caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Alevler cadde üzerinde bulunan elektrik hattına zarar verdi. Kopan elektrik kabloları yola düştü. Olay yerine elektrik ekipleri cadde üzerindeki elektrik hattını kesti. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından zarar gören İETT otobüsü çekiciyle kaldırıldı.

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#İETT
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