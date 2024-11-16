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Konser soruşturmasında sanatçılar da dinlenecek

Konser soruşturmasında sanatçılar da dinlenecek

Erdal Kılınç
04:0016/11/2024, Cumartesi
G: 16/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milyarlarca liralık konserleri "Re'sen soruşturma" kapsamında incelemeye alan bakanlık müfettişlerine, İBB’nin Fatih’teki merkez binasında oda tahsis edildi. Müfettişlerin, konser veren sanatçıların da bilgisine başvurabileceği belirtildi.

İBB’nin 2020 yılından bu yana konser ve etkinlikler için 6 milyar 35 milyon lira harcaması savcıları harekete geçirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz harcamayla kamu zararına yol açılıp açılmadığını tespit etmek için İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında görevlendirilen iki müfettiş, incelemelere başladı. Müfettişlere İBB’nin Saraçhane’deki merkez binasında oda tahsis edildi.


ŞİRKETLER İNCELENİYOR

İstedikleri belge ve dokümanları alma yetkisi bulunan müfettişler, soruşturma için birkaç yol izlemeye başladı. İBB’nin konser ve etkinliklerini düzenleyen, sanatçılarla birebir görüşen Kültür A.Ş. incelemenin ana temelini oluşturacak. Medya A.Ş. de ayrıca incelenecek. Ellerindeki bilgi ve belgeler talep edilecek. Çok yönlü olarak gerçekleştirilecek inceleme ve değerlendirmeler kapsamında önce organizasyonlarla ilgili belge ve bilgiler toplanıyor ve faturalar ile ödemelere bakılıyor.


TARAFLARI ÇAĞIRIP KONUŞACAK

Belge incelemeleri sırasında bir usulsüzlük tespit edilirse müfettişler tarafları çağırıp konuşacak. İncelemeler kapsamında İstanbul’da Hadise, Ankara’da Ebru Gündeş’in gibi konser veren sanatçıların ifadelerine başvurulabileceği öğrenildi. Müfettişlerin hazırlayacağı raporlara göre, suç unsuru varsa ilgili savcılıklara bilgi verileceği, savcılığın da gözaltı işlemlerine başlayacağı öğrenildi.


#konser
#soruşturma
#belediye

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