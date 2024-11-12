Milyonluk konser kamu hizmetiymiş

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 69 milyon TL’lik Ebru Gündeş konserine yönelik iddiaları cevaplarken 5 yılda gerçekleştirilen devası bütçeli diğer konserleri itiraf etti. Ortaya atılan iddiaları ‘algı operasyonu’ olarak nitelendiren Yavaş, kendini “67 ayda harcadığımız 810 milyon lira” sözleriyle savundu. Yavaş, “Şu ekonomik sıkıntı ve stresin içinde sevdiği sanatçıları görmek isteyen insanlar oraya geliyorlar. Bilet fiyatı üzerinden hesap etseniz, 80 milyon lira tutuyor, biz bu bedeli sosyal hizmet için harcıyoruz” dedi. Yavaş yönetiminde düzenlenen konser organizasyonlarına ve sanatçılara ödenen rakamlar verilirken, tutarlar dikkat çekti. İşte detaylar:





REKOR TAN TAŞÇI'DA

2023 yılı 29 Ekim kutlamaları çerçevesinde 26-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenen konserlere toplam 94 milyon TL harcandı. Bu konserlerde sanatçılar Murde, Athena, Güneş, Zeynep Bastık, Selçuk Balcı, Hadise, Bege ve Candan Erçetin ve ekiplerine 37 milyon TL ödeme yapıldı. Harcamanın 57 milyon TL’si ise organizasyona harcandı.

Geçtiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda sanatçı Tan Taşçı’ya ve organizasyona 41 milyon 950 bin TL ödendi.

2024 yılı 19 Mayıs kutlamalarında 78 milyon 500 bin TL tutarında konserlere para harcanırken, bunun 48 milyon 500 bini organizasyona, 29 milyon 990 bin TL’si ise Gülşen, Murat Boz, Mor ve Ötesi ile ekiplerine ayrılmış.





GÜNDEŞ’E 4 MİLYON 750 BİN TL

Devasa bütçeli konser organizasyonlarına ilişkin tartışmaları başlatan Ebru Gündeş konserinin de olduğu bu yılın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için ise toplam 44 milyon 937 bin TL ödeme yapılmış. Yavaş, Ebru Gündeş’e ödenen rakamın 4 milyon 750 bin TL olduğunu söyledi.





Neden canlı yayınlamadınız?

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ise yaptığı yazılı açıklamada, ABB Başkanı Yavaş'a, "Bugüne kadar 5 bin ihaleyi canlı yayınladığınızı tekrar ettiniz. Fahiş paralara mal ettiğiniz konserlerin ihalelerini neden canlı yayınlamadınız? Neden yayınlanmayacak ihaleler yaptınız? Hani şeffaftınız, Ankaralılardan neyi kaçırdınız?" diye sordu. Özcan, Ankara halkının 100 milyonlarca lirasının peşini bırakmayacaklarını belirtti.





İBB Meclisi'nde yine CHP provokasyonu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Kasım ayı oturumunda kavga çıktı. AK Partili Meclis Üyesi Haydar Göksoy, geçtiğimiz hafta Kartal’da yaşanan işçi grevi nedeniyle İBB ve CHP’li ilçe belediyelerinin grev kırıcılığı yaptığına ilişkin soru önergesi sundu. Ancak önerge CHP grubu tarafından reddedildi. AK Parti grubu sesli tepki gösterirken CHP sıralarından su ve broşür fırlatıldı. Ortalık bir anda karıştı.











