Konser talanına savcılık el koydu

Başkentteki konser harcamaları gündemden düşmüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) Ebru Gündeş’e 69 milyon TL, Mor ve Ötesi’ne 71 milyon TL, Candan Erçetin ve Murda’ya da konser için 80 milyon TL ödediği, belediyenin bu yıl düzenlediği 33 konseri Enfest Organizasyon’a ihalesiz verdiği ortaya çıkmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 67 ayda konserlere 810 milyon lira ödediği öğrenilen Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddiaları soruşturmak için İçişleri Bakanlığı’na müzekkere yazdı. Teftiş Kurulu’nun incelemesi neticesinde 4483 sayılı kanun kapsamında soruşturma izni verilirse, başsavcılık adli soruşturma başlatacak. ABB Başkanı Mansur Yavaş, konuyla ilgili sosyal medya hesabından "Sözümüzün arkasındayız suçu olan varsa cezasını çekecektir" açıklamasını yaptı.