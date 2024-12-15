CHP İstanbul'da havuzları karıştırdı: Kadın-erkek ayrı yüzmek isteyenler isyanda

CHP yönetimindeki Üsküdar Belediyesi, daha önce kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı yüzme imkanı sunan spor merkezlerinde, 'karışık kullanıma' gitme kararı aldı. Uygulamanın değişmesi, düzenli olarak havuz hizmeti alan vatandaşları isyan ettirdi. Sosyal medya üzerinden belediyeye tepki gösteren bir vatandaş, "Ocak ayından sonra sadece bir gün kadın-erkek ayrı olacağı, diğer günler kadın-erkek karışık kullanım olacağı bilgisini aldık. Hayret ediyor, nedenini anlamaya çalışıyorum." dedi. Bir başkan vatandaş ise, "Gerçekten Üsküdar'a harika hizmet tebrik ediyorum sizi. Kaç senedir gittiğim havuza gitmeyeceğim artık" ifadelerini kullandı.
Vatandaşa ücretsiz yemek dağıtan tarihi Selimiye Aşevi'ni kapatıp yerine Kent Lokantası açan, AK Parti'nin hizmete açtığı ücretsiz Kız Konukevi'ne kilit vuran CHP yönetimindeki Üsküdar Belediyesi, yine tepki çeken bir kararla gündeme geldi.
CHP, İstanbul'da havuzları karıştırdı
Daha önce kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı yüzme imkanı sunan Prof. Dr. Raşit Küçük Gençlik ve Spor Merkezi'nde, 'karışık kullanıma' gitme kararı alındı.
Uygulamanın değişmesi, düzenli olarak havuz hizmeti alan vatandaşları isyan ettirdi.
"Neden rahat rahat yüzebilme hakkımızı elimizden alıyorsunuz?"
Eşiyle birlikte merkezden hizmet alan bir vatandaş, bu değişikliği şu sözlerle eleştirdi:
Vatandaşlar, kendileri için uygun olan yüzme saatlerinin ortadan kaldırılmasının, kişisel tercihlerine ve yaşam tarzlarına saygısızlık olduğunu savunuyor.
Spor merkezinin bu kararı hangi gerekçelerle aldığı merak konusu olurken, mağduriyet yaşayan vatandaşlar, uygulamanın yeniden gözden geçirilmesini talep edip CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a tepki gösteriyor.
Bir başka merkezde de aynı karar: "Kaç senedir gittiğim havuza gitmeyeceğim artık"
Belediye yönetimi tarafından konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.