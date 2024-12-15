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CHP İstanbul'da havuzları karıştırdı: Kadın-erkek ayrı yüzmek isteyenler isyanda

CHP İstanbul'da havuzları karıştırdı: Kadın-erkek ayrı yüzmek isteyenler isyanda

Hüseyin Berk
18:3815/12/2024, Pazar
G: 15/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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CHP yönetimindeki Üsküdar Belediyesi, kadınlar ve erkeklerin belli günlerde 'ayrı ayrı' olarak kullandığı havuzu, haftanın bir günü hariç karışık kullanıma aldı.
CHP yönetimindeki Üsküdar Belediyesi, kadınlar ve erkeklerin belli günlerde 'ayrı ayrı' olarak kullandığı havuzu, haftanın bir günü hariç karışık kullanıma aldı.

CHP yönetimindeki Üsküdar Belediyesi, daha önce kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı yüzme imkanı sunan spor merkezlerinde, 'karışık kullanıma' gitme kararı aldı. Uygulamanın değişmesi, düzenli olarak havuz hizmeti alan vatandaşları isyan ettirdi. Sosyal medya üzerinden belediyeye tepki gösteren bir vatandaş, "Ocak ayından sonra sadece bir gün kadın-erkek ayrı olacağı, diğer günler kadın-erkek karışık kullanım olacağı bilgisini aldık. Hayret ediyor, nedenini anlamaya çalışıyorum." dedi. Bir başkan vatandaş ise, "Gerçekten Üsküdar'a harika hizmet tebrik ediyorum sizi. Kaç senedir gittiğim havuza gitmeyeceğim artık" ifadelerini kullandı.

Vatandaşa ücretsiz yemek dağıtan tarihi Selimiye Aşevi'ni kapatıp yerine Kent Lokantası açan, AK Parti'nin hizmete açtığı ücretsiz Kız Konukevi'ne kilit vuran CHP yönetimindeki Üsküdar Belediyesi, yine tepki çeken bir kararla gündeme geldi.

CHP, İstanbul'da havuzları karıştırdı

Daha önce kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı yüzme imkanı sunan Prof. Dr. Raşit Küçük Gençlik ve Spor Merkezi'nde, 'karışık kullanıma' gitme kararı alındı.

Merkez, yeni yılın ilk gününden itibaren bu uygulamayı büyük ölçüde kaldırarak
sadece bir gün kadın-erkek ayrı kullanım hakkı tanıyacağını açıkladı
.
Haftanın diğer günlerinde yüzme havuzunun karışık kullanılacağı bildirildi.

Uygulamanın değişmesi, düzenli olarak havuz hizmeti alan vatandaşları isyan ettirdi.

"Neden rahat rahat yüzebilme hakkımızı elimizden alıyorsunuz?"

Eşiyle birlikte merkezden hizmet alan bir vatandaş, bu değişikliği şu sözlerle eleştirdi:

"Hayret ediyor ve nedenini anlamaya çalışıyorum. Neden böyle bir uygulamaya döndünüz? Neden rahat rahat yüzebilme hakkımızı elimizden alıyorsunuz?"

Vatandaşlar, kendileri için uygun olan yüzme saatlerinin ortadan kaldırılmasının, kişisel tercihlerine ve yaşam tarzlarına saygısızlık olduğunu savunuyor.

Spor merkezinin bu kararı hangi gerekçelerle aldığı merak konusu olurken, mağduriyet yaşayan vatandaşlar, uygulamanın yeniden gözden geçirilmesini talep edip CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a tepki gösteriyor.

Bir başka merkezde de aynı karar: "Kaç senedir gittiğim havuza gitmeyeceğim artık"

Aynı kararın Çavuşdere Spor Sarayı'nda da uygulamaya alındığı belirten Baha E. isimli vatandaşın tepkisi de,
"Kardeşim solcusunuz diye havuzu niçin erkek-kız karışık havuza çeviriyorsunuz? CHP'li olmak erkek-kız aynı havuza girebilmek mi oluyor? Gerçekten Üsküdar'a harika hizmet tebrik ediyorum sizi. Kaç senedir gittiğim havuza gitmeyeceğim artık"
şeklinde oldu.
Bir başka vatandaşın bir başka havuz (Çavuşdere Spor Sarayı) için Google üzerinden yaptığı yorum.

Belediye yönetimi tarafından konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.





#Üsküdar Belediyesi
#Sinem Dedetaş
#CHP
#Yüzme Havuzu

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