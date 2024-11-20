Tarihi aşevini kapatıp Kent Lokantası açtılar

Hergün en az 3 bin kişinin faydalandığı aşevinin kapatılarak, vatandaşın Kent Lokantası’ndaki ücretli yemeğe mahkum bırakılmasına tepkiler büyüyor.





DEM PARTİLİ ÜYENİN DÜKKANI!

Üsküdar Belediyesi’nin Yavuztürk Mahallesi’nde hizmete aldığı Kent Lokantası’nın açılışı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Lokantanın açıldığı binanın Dem Parti kontenjanından CHP listesinde Üsküdar İlçe Meclisi’ne üye seçilen Ahmet Başbaydar’a ait olduğu öğrenilirken, kira bedeli merak konusu oldu. Bölgede yemek hizmeti sunan esnafın da Kent Lokantası’nın açılmasından rahatsız olduğu öğrenildi.





VATANDAŞ TEPKİLİ

Önceden günde 3 bin yemek dağıtılan aşevinin kapatılması, sadece 400 kişilik yemek üreten ve bunları 40 TL'den satan bir sistemin kurulmasına yol açtı. Kapatılan aş evlerinin, yoksul aileler için bir umut kaynağı olduğunu vurgulayan vatandaşlar, bu hizmetlerin yeniden açılmasını talep ediyor.





AŞEVİ GELENEĞİNİ BİTİRDİLER

Üsküdar’ın geçen dönem belediye başkanlığını üstlenen Hilmi Türkmen de yaşananlara tepki göstererek, “Buradan binlerce ihtiyaç sahibi faydalanıyordu. Engelli insanlara, yaşlılara günde iki öğün sıcak yemekleri sefer taslarıyla kapılarına kadar götürüyorduk. Üsküdar’da tarihi bir aşevi geleneği vardı, yeni yönetim bu sistemi bitirdi" dedi.











