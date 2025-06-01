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CHP'li Üsküdar Belediyesi 'Türk Dünyası' ile bağını koparıyor

CHP'li Üsküdar Belediyesi 'Türk Dünyası' ile bağını koparıyor

20:071/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Üsküdar Belediyesi'nin, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden ayrılmasına ilişkin teklif, belediye meclisinin gündemine taşınacak.
Üsküdar Belediyesi'nin, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden ayrılmasına ilişkin teklif, belediye meclisinin gündemine taşınacak.

Son yerel seçimde AK Parti'den CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesi yeni bir skandalla yine adını duyurdu. Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, CHP'li belediyenin 30 yıldır üyesi olunan Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nden yarın itibarıyla çıkacağını bildirdi. Üsküdar Belediyesi'nin Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nden çıkıp, Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği’ne girmesinin belgesini paylaşan Türkmen, "Türk olmak gururdur, haddinizi bileceksiniz!" ifadelerini kullandı.

AK Parti
'den
CHP
'ye geçtikten sonra borç batağına sürüklenen
Üsküdar Belediyesi
, ilçenin ruhuna yakışmayan tartışmalı bir karara daha imza attı.
CHP'li yönetim, belediyenin 30 yıldır üyesi olduğu
Türk Dünyası Belediyeler Birliği
’nden ayrılma kararı aldı.

Türk Birliğine sırt çevirip Sol'a kucak açtı

CHP’li Sinem Dedetaş’ın yönettiği Üsküdar Belediyesi, bundan böyle
Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği
’ne üye olacak.
Tepki çeken gelişmeyi ise
eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen
, X hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.
Paylaşımına, "Türk olmak gururdur, haddinizi bileceksiniz!" ifadeleriyle başlayan Türkmen, "
CHP’nin parti içi gündemi rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık, iç hesaplaşmalarla çalkalanırken, bunlar nelerle uğraşıyor, herkes görsün!
" dedi.

"Türk olmaktan utanmayın"

Türkmen, Üsküdar Belediyesi'nin Türk dünyasına sırt çevirdiği bu gelişmeye verdiği tepkisini, "Türk olmaktan utanmayın! Türk dünyasıyla omuz omuza olmaktan çekinmeyin! Bu millet her şeyi görür, notunu da verir." ifadeleriyle sürdürdü.

Teklif belgesini de paylaştı

Türkmen yaptığı paylaşımda, CHP'li Üsküdar Belediyesi'nin Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nden ayrılıp Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği’ne girmesini öngören teklife de yer verdi.

Öte yandan teklif, Üsküdar Belediyesi’nin 2 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek Haziran Ayı Toplantısında gündeme taşınacak.





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