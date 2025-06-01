CHP'li Üsküdar Belediyesi 'Türk Dünyası' ile bağını koparıyor

Son yerel seçimde AK Parti'den CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesi yeni bir skandalla yine adını duyurdu. Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, CHP'li belediyenin 30 yıldır üyesi olunan Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nden yarın itibarıyla çıkacağını bildirdi. Üsküdar Belediyesi'nin Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nden çıkıp, Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği’ne girmesinin belgesini paylaşan Türkmen, "Türk olmak gururdur, haddinizi bileceksiniz!" ifadelerini kullandı.
Türk Birliğine sırt çevirip Sol'a kucak açtı
"Türk olmaktan utanmayın"
Türkmen, Üsküdar Belediyesi'nin Türk dünyasına sırt çevirdiği bu gelişmeye verdiği tepkisini, "Türk olmaktan utanmayın! Türk dünyasıyla omuz omuza olmaktan çekinmeyin! Bu millet her şeyi görür, notunu da verir." ifadeleriyle sürdürdü.
Teklif belgesini de paylaştı
Türkmen yaptığı paylaşımda, CHP'li Üsküdar Belediyesi'nin Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nden ayrılıp Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği’ne girmesini öngören teklife de yer verdi.
Öte yandan teklif, Üsküdar Belediyesi’nin 2 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek Haziran Ayı Toplantısında gündeme taşınacak.