CHP'li Üsküdar Belediyesi 'Türk Dünyası' ile bağını koparıyor

, ilçenin ruhuna yakışmayan tartışmalı bir karara daha imza attı.

, ilçenin ruhuna yakışmayan tartışmalı bir karara daha imza attı.

CHP’li Sinem Dedetaş’ın yönettiği Üsküdar Belediyesi, bundan böyle

CHP’li Sinem Dedetaş’ın yönettiği Üsküdar Belediyesi, bundan böyle

, X hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

, X hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

CHP’nin parti içi gündemi rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık, iç hesaplaşmalarla çalkalanırken, bunlar nelerle uğraşıyor, herkes görsün!

CHP’nin parti içi gündemi rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık, iç hesaplaşmalarla çalkalanırken, bunlar nelerle uğraşıyor, herkes görsün!

Türkmen, Üsküdar Belediyesi'nin Türk dünyasına sırt çevirdiği bu gelişmeye verdiği tepkisini, "Türk olmaktan utanmayın! Türk dünyasıyla omuz omuza olmaktan çekinmeyin! Bu millet her şeyi görür, notunu da verir." ifadeleriyle sürdürdü.