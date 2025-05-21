Bir yılda çöktü: İstanbul’un en borçsuz belediyesiydi, CHP yönetimindeki Üsküdar hacizlik oldu

Sevgili Üsküdarlılar,

sonunda bu da oldu ve ne yazık ki Üsküdar Belediyesi’ne HACİZ GELDİ.



Evet, yanlış duymadınız,

İstanbul’un en borçsuz belediyesi, 1 yıl içinde haciz memurlarıyla muhatap hale getirildi.



1 yılda ne yeni bir proje ne de başlanan bir eser var ama önce…