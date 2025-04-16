Üsküdar Belediyesi’nden kitaba sansür: Yayınevleri fuardan çekiliyor

CHP’li Üsküdar Belediyesi’nin Türkiye Yayıncılar Birliğiyle bu yıl 10. kez düzenleyeceği Kitap Günleri’nde yayınevi krizi yaşanıyor. 25 Nisan’da başlaması planlanan etkinliğe bazı yayınevleri davet edilmedi. Etkinlik katılımcılarından İnsan Yayınları bu durumu, X hesabından yaptığı bir açıklamayla duyurdu. Yayınevi, bazı yayıncılara yer verilmemesi nedeniyle fuardan çekildiğini duyurdu.

Fuara yaklaşım ideolojik

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu yıl onuncusu düzenlenecek Üsküdar Kitap Fuarı’na, fuarın bugüne gelmesinde önemli katkılarda bulunan yayıncılara yönelik sergilenen haksız ve taraflı tutum nedeniyle katılmama kararı aldığımızı okuyucularımıza duyururuz.Fuara yıllardır düzenli olarak katılım sağlayan ve bu yıl da davet edilen İnsan Yayınları olarak kardeş yayınevi gördüğümüz yayıncılara yer verilmemesi veya arka plana itilmeleri dolayısıyla Üsküdar Fuarı’na katılmıyor; bu tür taraflı (ideolojik) bir yaklaşımın fuarın ilkelerine ve bizlerin yıllar süren özverili desteklerine açıkça ters düştüğünü düşünüyoruz. Tarafsızlık ve adalet ilkelerine aykırı hareket eden bu tavrı kınıyor; fuara davet edilmeyen veya arka plana itilen yayıncı arkadaşlarımıza destek veriyoruz.Organizasyonun gelecekte, tüm katılımcılara eşit mesafede yaklaşan, adil ve şeffaf bir ortamda devam etmesini umuyoruz.”

Üsküdar Kitap Fuarı'na Katılmama Kararımız Hakkında Kamuoyuna Duyuru! pic.twitter.com/2PB12WGuwZ — İnsan Yayınları (@insanyayinlari) April 15, 2025

CHP’nin yaptığı kültürel faşizm

Üsküdar Belediyesi eski başkanı Hilmi Türkmen de X hesabından yaptığı açıklamada yapılanın kutuplaştırma ve baskı olduğunu belirtti. Türkmen, İnsan Yayınları’nın açıklamasını alıntılayarak yaşananların CHP kültürel faşizmi olduğunun altını çizdi. Türkmen yazısında “Üsküdar Kitap Fuarı’nı 9 kez yaptık, bir tane karşıt görüşlü yayınevi ile böyle bir olay yaşamadık. Fuar daha ilk sene, bir kültür geleneğini sürdürmek yerine ideolojik bir filtreleme, yok sayma aracı hâline getirildi.Önceki yıllarda her görüşten yayınevine kapılarını açan, İstanbul’un en çok ziyaret edilen ikinci kitap fuarı olmayı başaran bu organizasyon, yeni CHP’li Üsküdar Belediyesi tarafından adeta sansür ve dışlama vitrini olarak kurgulandı.

Kutuplaşmadan, baskıdan, tek seslilikten güya şikayet edenler, bakın bakalım, kim kimi kutuplaştırıyor, yok sayıyor; bu bir CHP kültürel faşizm ifşasıdır. Okuyun görün. 👇



Üsküdar Kitap Fuarı’nı 9 kez yaptık, bir tane karşıt görüşlü yayınevi ile böyle bir olay yaşamadık.



Fuar… https://t.co/0UcpJhUq9E — Hilmi Türkmen (@hilmiturkmen34) April 16, 2025

Özellikle muhafazakâr camianın önde gelen yayınevlerine sistematik olarak alan tanınmadı, dahası, bu yayınevleri katılım çağrısı dahi yapılmadı ve birçok köklü yayın kuruluşu fuarı protesto etmiş durumda. Birçoğu da haklı olarak katılmıyor.Fikir özgürlüğü ve çoğulculuk gibi kavramları sadece söylemde sahiplenen, fakat uygulamada tek sesli, faşist bir yapıyı dayatan bu yaklaşım, CHP’den tam da beklediğimiz tavır. Biz şaşırmadık! Herkes görsün, duysun” ifadelerini kullandı.























