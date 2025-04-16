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Üsküdar Belediyesi’nden kitaba sansür: Yayınevleri fuardan çekiliyor

Üsküdar Belediyesi’nden kitaba sansür: Yayınevleri fuardan çekiliyor

13:5816/04/2025, Çarşamba
G: 16/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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CHP'li Üsküdar Belediyesi Kitap Günleri'ne ideoloji bulşatırdı. Bazı yayınevleri etkinliğe davet edilmedi.
CHP'li Üsküdar Belediyesi Kitap Günleri'ne ideoloji bulşatırdı. Bazı yayınevleri etkinliğe davet edilmedi.

Üsküdar Kitap Günleri’nde yayınevi krizi yaşanıyor. CHP’li Üsküdar Belediyesi’nin bazı yayınevlerini etkinliğe davet edip bazılarını etmemesi tepkilere neden oldu. İnsan Yayınları duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Fuara ideolojik yaklaşıldığını belirten yayınevine destek Üsküdar Belediyesi eski başkanı Hilmi Türkmen’den geldi. Türkmen CHP’li belediyenin tutumunu “kültürel faşizm” olarak niteledi.

CHP’li Üsküdar Belediyesi’nin Türkiye Yayıncılar Birliğiyle bu yıl 10. kez düzenleyeceği Kitap Günleri’nde yayınevi krizi yaşanıyor. 25 Nisan’da başlaması planlanan etkinliğe bazı yayınevleri davet edilmedi. Etkinlik katılımcılarından İnsan Yayınları bu durumu, X hesabından yaptığı bir açıklamayla duyurdu. Yayınevi, bazı yayıncılara yer verilmemesi nedeniyle fuardan çekildiğini duyurdu.

Fuara yaklaşım ideolojik

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu yıl onuncusu düzenlenecek Üsküdar Kitap Fuarı’na, fuarın bugüne gelmesinde önemli katkılarda bulunan yayıncılara yönelik sergilenen haksız ve taraflı tutum nedeniyle katılmama kararı aldığımızı okuyucularımıza duyururuz.Fuara yıllardır düzenli olarak katılım sağlayan ve bu yıl da davet edilen İnsan Yayınları olarak kardeş yayınevi gördüğümüz yayıncılara yer verilmemesi veya arka plana itilmeleri dolayısıyla Üsküdar Fuarı’na katılmıyor; bu tür taraflı (ideolojik) bir yaklaşımın fuarın ilkelerine ve bizlerin yıllar süren özverili desteklerine açıkça ters düştüğünü düşünüyoruz. Tarafsızlık ve adalet ilkelerine aykırı hareket eden bu tavrı kınıyor; fuara davet edilmeyen veya arka plana itilen yayıncı arkadaşlarımıza destek veriyoruz.Organizasyonun gelecekte, tüm katılımcılara eşit mesafede yaklaşan, adil ve şeffaf bir ortamda devam etmesini umuyoruz.”

CHP’nin yaptığı kültürel faşizm

Üsküdar Belediyesi eski başkanı Hilmi Türkmen de X hesabından yaptığı açıklamada yapılanın kutuplaştırma ve baskı olduğunu belirtti. Türkmen, İnsan Yayınları’nın açıklamasını alıntılayarak yaşananların CHP kültürel faşizmi olduğunun altını çizdi. Türkmen yazısında “Üsküdar Kitap Fuarı’nı 9 kez yaptık, bir tane karşıt görüşlü yayınevi ile böyle bir olay yaşamadık. Fuar daha ilk sene, bir kültür geleneğini sürdürmek yerine ideolojik bir filtreleme, yok sayma aracı hâline getirildi.Önceki yıllarda her görüşten yayınevine kapılarını açan, İstanbul’un en çok ziyaret edilen ikinci kitap fuarı olmayı başaran bu organizasyon, yeni CHP’li Üsküdar Belediyesi tarafından adeta sansür ve dışlama vitrini olarak kurgulandı.

Özellikle muhafazakâr camianın önde gelen yayınevlerine sistematik olarak alan tanınmadı, dahası, bu yayınevleri katılım çağrısı dahi yapılmadı ve birçok köklü yayın kuruluşu fuarı protesto etmiş durumda. Birçoğu da haklı olarak katılmıyor.Fikir özgürlüğü ve çoğulculuk gibi kavramları sadece söylemde sahiplenen, fakat uygulamada tek sesli, faşist bir yapıyı dayatan bu yaklaşım, CHP’den tam da beklediğimiz tavır. Biz şaşırmadık! Herkes görsün, duysun” ifadelerini kullandı.







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