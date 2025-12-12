Ankara-İstanbul arasında ek YHT seferleri konuldu

TCDD'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, artan yolcu talebini karşılamak için 14 Aralık 2025 tarihinden itibaren cuma ve pazar akşamları Ankara-İstanbul-Ankara arasında karşılıklı işleyecek Yüksek Hızlı Tren (YHT) ek seferleri düzenlenecektir. Ankara-İstanbul hareket 21.00, varış 01.15, İstanbul-Ankara hareket 20.24, varış 00.48" denildi.