Bakan Uraloğlu: Avrasya Tüneli 9 yılda 2,6 milyar dolar katkı sağladı

"Avrasya Tüneli, sahip olduğu ileri teknoloji ve mühendislik altyapısıyla, kıtaları birleştiren güzergahı sayesinde İstanbul Boğazı geçişine hızlı, ekonomik, güvenli, konforlu ve çevre dostu bir alternatif sunuyor. Kozyatağı-Bakırköy koridoru baz alınarak yapılan hesaplamalara göre; tünel, 9 yıllık işletme sürecinde 250 milyon saat zaman, 304 bin ton yakıt tasarrufu sağladı. 139 bin tonluk emisyon azalımıyla Avrasya Tüneli, 5,5 milyon ağacın sağlayacağı çevresel etkiye eşdeğer bir katkı sundu. 687 milyon araç/kilometrelik trafik azalımı sayesinde kaza maliyetlerinden de önemli ölçüde tasarruf ettik. Tünelin 9 yılda ülke ekonomisine katkısı ise toplamda 2,6 milyar dolara ulaştı."