Bakan Uraloğlu: Avrasya Tüneli 9 yılda 2,6 milyar dolar katkı sağladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nin ülke ekonomisine 9 yılda 2,6 milyar dolar katkı sağladığını açıkladı.
Proje kapsamında, Avrupa ve Asya yakalarında yer alan yaklaşım yolları genişletilerek kavşak, araç alt geçitleri ve yaya üstgeçitleri inşa edildiğini kaydeden Uraloğlu, "Sadece hafif taşıtlar tarafından kullanılacak şekilde tasarlanan tünelden motosiklet, otomobiller ve minibüsler geçebiliyor. Avrasya Tüneli'nden 2025 yılında günde ortalama 77 bin araç geçişiyle garanti seviyesinin yüzde 8 üzerine çıktık" dedi.
'5,5 milyon ağaca eşdeğer çevresel katkı sundu'
Söz konusu güzergahta ulaşım mesafelerinin yaklaşık 10 kilometre kısaltılmasıyla önceden 100 dakikaya varan seyahat süresini 15 dakikaya kadar indirmeyi amaçladıklarını da belirten Bakan Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi:
UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kayıtlı İstanbul’un tarihi yarımadasında yapılan tüm tasarım ve inşaat çalışmalarının, UNESCO önerileri dikkate alınarak gerçekleştirildiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Avrupa yakasında şehir ile deniz arasındaki yaya bandı 55 metreden 277 metreye çıkartılarak şehrin denizle olan bağlantısını geliştirdik. Avrupa yakası sahil parkına 11 bin 642 adet yeni ağaç dikerek, 2,7 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu ve yaya yolları inşa ettik. Oyun ve egzersiz alanlarını yenileyerek proje bölgesinde, çocuk oyun alanlarını yüzde 100, ağaçlandırmayı ise yaklaşık yüzde 400 artırdık. Engelli standartlarına uygun yaya üstgeçitleri ve hemzemin yaya geçitleriyle İstanbulluların yenilenen sahil parkına erişimini kolaylaştırdık" dedi.