Cumhurbaşkanı Erdoğan 'başka müjdelerimiz de olacak' diyerek açıkladı: Dünyanın en büyük 11 ülkesi arasındayız

Buradaki başarıyı görmek için uzaklara gitmeye hiç gerek yok. Türkiye’nin savunma sanayinde son 23 senede kat ettiği mesafeyi görmek için öyle 70’leri, 60’ları deşelemeye de gerek yok. Bunun için, geçtiğimiz haftalarda kamuoyumuzla paylaşılan projelere ve çalışmalara bakmak fazlasıyla kafidir.