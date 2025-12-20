Yeni Şafak
Rovaniemi: Kuzey Kutup Dairesi'nin masalsı şehri

15:2520/12/2025, Cumartesi
AA
Kuzey Kutup Dairesi'nin tam üzerinden geçen Finlandiya'nın Rovaniemi kenti, kar manzarası, şehirdeki etkinlikler, turlar ve ışıklandırmaları ile "masalsı kent" olarak biliniyor.


Kuzey Kutup çizgisinde bulunması nedeniyle gündüzlerin en kısa sürdüğü şehirler arasında yer alan Rovaniemi'de özellikle aralık ayında yaklaşık 2,5 saat gün ışığıyla vakit geçiriliyor.


Yılın belirli dönemlerinde görülebilen doğa olayı kuzey (kutup) ışıklarına şahit olunan kent, turistlerin önemli destinasyonlardan biri olarak da dikkati çekiyor.


Ziyaretçiler, Laponya Bölgesi'ndeki Noel Baba köyünde ağaçların ışıklandırmalarıyla eğlenceli anlar geçiriyor.


Ziyaretçiler, Kuzey Kutup çizgisinin geçtiği alanda internet üzerinden 24 saat canlı yayın yapan kameraya el sallayıp hatıra fotoğrafı çektiriyor.


Köydeki bazı çiftlikler de ren geyikleri ve Sibirya kurtlarıyla dikkati çekiyor.


Bölgeyi ziyaret eden turistler, bu hayvanların kullanıldığı "Husky" turlarına katılabiliyor.


Geyiklerle ve köpeklerle vakit geçiren ziyaretçiler için ormanda oluşturulan belirli rotada bu hayvanların çektiği kızaklarla tur düzenleniyor.


Turistler, küçük gruplar halinde ülkenin Norveç sınırındaki göl ve çevresine yapılan turlarla yılın belirli dönemlerinde kuzey ışıklarını da görme fırsatı yakalayabiliyor.


Işıkları görebilen şanslı turistler, fotoğraf da çektirebiliyor.


Noel Baba Köyü'nde bulunan postaneye gelen turistler, üzerinde "Kuzey Kutup Dairesi" damgalı mektuplarını istediği yere gönderebiliyor.


"Elf" adı verilen postane çalışanları da gelen mektupları istiflemek için çalışıyor.

Kışın sıcaklıkların eksilerde seyrettiği kent, her yıl binlerce ziyaretçi ağırlamasıyla da biliniyor. 

