Karadeniz semalarında Türk Hava Kuvvetleri’nden eğitim uçuşu

Türk Hava Kuvvetleri, Karadeniz’in uluslararası hava sahasında muharip ve destek uçakları ile eğitim uçuşu icra etti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), söz konusu faaliyete ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından videolu içerikle paylaştı.
Paylaşımda, Türk Hava Kuvvetleri unsurlarının Karadeniz üzerinde koordineli şekilde eğitim uçuşu icra ettiği anlara yer verildi.
