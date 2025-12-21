Yeni Şafak
Karadeniz semalarında Türk Hava Kuvvetleri’nden eğitim uçuşu

17:2421/12/2025, Pazar
IHA
Türk Hava Kuvvetleri, Karadeniz’in uluslararası hava sahasında muharip ve destek uçakları ile eğitim uçuşu icra etti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), söz konusu faaliyete ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından videolu içerikle paylaştı.

Türk Hava Kuvvetleri, Karadeniz’in uluslararası hava sahasında muharip ve destek uçaklarının katılımıyla eğitim uçuşu gerçekleştirdi.


Paylaşımda, Türk Hava Kuvvetleri unsurlarının Karadeniz üzerinde koordineli şekilde eğitim uçuşu icra ettiği anlara yer verildi.




