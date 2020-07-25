Türk Hava Kuvvetleri Doğu Akdeniz'de tatbikat gerçekleştirdi

Bulgaristan'da ibadete açık olan tek camide Ayasofya için şükür namazı kılındı

Bulgaristan'daki Müslümanlar, 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için şükür namazı kıldı. Sofya'daki ibadete açık tek cami olan Kadı Seyfullah Efendi- Banya Başı Camii'ne namaz nedeniyle birçok kişi geldi. T.C Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı da Bulgaristan Müslümanlar Müftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş'e özel mektup yollayarak, en kısa zamanda kendilerini orada namaz kılmaya beklediklerini ifade etti.