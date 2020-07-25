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Dünya Türk Hava Kuvvetleri Doğu Akdenizde tatbikat gerçekleştirdi
AVRUPA

Türk Hava Kuvvetleri Doğu Akdeniz'de tatbikat gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların 23 Temmuz tarihinde Doğu Akdeniz'de eğitim faaliyeti icra ettiğini açıkladı. Bakanlık, tatbikata ait görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'nin 23 Temmuz tarihinde Doğu Akdeniz'de eğitim faaliyeti icra ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’de eğitim görevi icra edilmiştir" ifadeleri kullandı.

Öte yandan bakanlık tatbikattan görüntüler de paylaştı.

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