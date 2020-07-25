Türk Hava Kuvvetleri Doğu Akdeniz'de tatbikat gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'nin 23 Temmuz tarihinde Doğu Akdeniz'de eğitim faaliyeti icra ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’de eğitim görevi icra edilmiştir" ifadeleri kullandı.
Öte yandan bakanlık tatbikattan görüntüler de paylaştı.
Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’de eğitim görevi icra edilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/Eo7JOlD9ym
Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’de eğitim görevi icra edilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/Eo7JOlD9ym— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 25, 2020