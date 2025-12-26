Asrın İnşası Türkiye'nin başarısı: İşte deprem bölgesinin öncesi ve sonrası

'Asrın felaketi' olarak anılan 6 Şubat depremlerinin ardından bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak için hızla harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 455 bininci konutu yarın Hatay’da düzenlenecek “Asrın İnşası Türkiye’nin Başarısı” temalı törenle hak sahibine teslim edecek. Deprem bölgesindeki değişim, afet öncesi ve sonrası paylaşılan fotoğraflarla gözler önüne serilirken, Bakan Murat Kurum, “Herkes elini taşın altına koydu. Tarihi bir görevi yerine getirdik” dedi.
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde yürütülen yeniden inşa çalışmalarında önemli bir eşiği daha aşarak toparlanma sürecinde yeni bir aşamaya geçti.
"Litvanya nüfusu kadar alanı inşa ettik"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yıl sonuna kadar tüm evleri bitireceğiz' sözümüzü tuttuğumuz bugünlere geldik. İnşallah yarın 455. konutumuzun anahtarlarını hak sahiplerine vereceğiz. Depremin sabahında beraber ağladığımız kardeşlerimizin konutlarını yarın teslim edecek olmak dünyanın en büyük mutluluğu ve şerefi. 455 bininci konutu teslim ediyoruz, tarihi bir görevi yerine getirdik" diye konuştu.
Bakan Kurum "Nüfus bakımından Litvanya, yüzölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar alanın inşasını da bitirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.
İşte deprem bölgesinin öncesi ve sonrası...
15 Kasım'da Adıyaman'da düzenlenen 9. kura töreninin ardından geçen 42 günde, 105 bin 179 ev ve iş yeri daha tamamlandı. Böylece asrın inşa seferberliği, 367 bin 995'i konut, 65 bin 672'si köy evi, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölümün inşasının bitirilmesiyle tamamlanmış olacak.
27 Aralık'taki törende, Adana'da 692, Adıyaman'da 4 bin 833, Bingöl'de 27, Diyarbakır'da 887, Elazığ'da 2 bin 568, Gaziantep'te 1620, Hatay'da 55 bin 681, Kahramanmaraş'ta 22 bin 81, Kayseri'de 224, Kilis'te 308, Malatya'da 11 bin 367, Osmaniye'de 3 bin 357, Şanlıurfa'da 1333, Tunceli'de 201 ev ve iş yerinin daha kurası çekilecek.
İllere göre dağılım
"Hatay'da 153 bin 755, Malatya'da 79 bin 660, Kahramanmaraş'ta 73 bin 956, Adıyaman'da 43 bin 366, Gaziantep'te 31 bin 53, Diyarbakır'da 17 bin 206, Elazığ'da 14 bin 894, Şanlıurfa'da 13 bin 429, Osmaniye'de 12 bin 557, Adana'da 12 bin 73, Kilis'te 2 bin 569, Tunceli'de 298, Kayseri'de 288, Sivas'ta 164, Bingöl'de 89."
Bakanlık koordinesinde TOKİ, Emlak Konut GYO, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı işbirliği ile tarihi çarşıları, şehir merkezleri, yıkılan 4 ilin meydanları da yeniden inşa ve ihya edildi.
Depremde yıkılan Hatay'daki Habib-i Neccar Camisi, Adıyaman'daki Ulu Cami ve Malatya'daki Söğütlü Camisi gibi şehrin simge camileri de bu meydan projeleri ile yeniden ayağa kalktı.
Deprem bölgesinde 11 bin kilometre yani Türkiye'nin çevresinin uzunluğu kadar bir altyapı çalışması yürütülüyor. Şehirlerin zarar gören atık su, yağmur suyu ve içme suyu hatları yenileniyor.