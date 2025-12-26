Asrın İnşası Türkiye'nin başarısı: İşte deprem bölgesinin öncesi ve sonrası

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde yürütülen yeniden inşa çalışmalarında önemli bir eşiği daha aşarak toparlanma sürecinde yeni bir aşamaya geçti.

"Litvanya nüfusu kadar alanı inşa ettik"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yıl sonuna kadar tüm evleri bitireceğiz' sözümüzü tuttuğumuz bugünlere geldik. İnşallah yarın 455. konutumuzun anahtarlarını hak sahiplerine vereceğiz. Depremin sabahında beraber ağladığımız kardeşlerimizin konutlarını yarın teslim edecek olmak dünyanın en büyük mutluluğu ve şerefi. 455 bininci konutu teslim ediyoruz, tarihi bir görevi yerine getirdik" diye konuştu.





Bakan Kurum "Nüfus bakımından Litvanya, yüzölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar alanın inşasını da bitirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.