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Tomris Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Tomris ismi ülkemizde çok bilinmeyen ve yaygın olarak kullanılmayan isimler arasında yer almaktadır. Hem kulağa hoş gelen ve dikkat çeken hem de hayırlı bir anlama sahip isim arayışında olan anne ve baba adayları için isim seçme konusunda pek çok kriter bulunuyor. Evlatlarının hayat boyu taşıyacağı ismi ince eleyip sık dokumak, bu sebeple koyacakları ismin anlamını araştırmak önem taşıyor. Tomris ismi ne anlama geliyor? Tomris ne demek?

13:23 . 15/09/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Tomris

Tomris

Önemli bir tarihe sahip olan ve çok köklü bir isim olması ile Tomris, Türkçede sevilen adlar içerisinde gelmektedir. Çok fazla bilinen bir isim olmaması ile beraber oldukça eski dönemlerden bu yana Türkçede yer alır. Peki, Tomris isminin anlamı nedir? Tomris ne demek, ne anlama gelir?

Tomris ne anlama gelir?

Tomris ismi, Peçenek Türklerinden bir kadın kahramanın ismi olarak ifade edilebilir. Kız çocuklarına verilmekte olan Tomris ismi, Pers Kralı II. Keyhusrev ile savaşan kraliçenin ismi olarak bilinmektedir. Tomris ismi savaşçı kadın hükümdar anlamına gelmekte olan bir isimdir.

Tomris Ne Demek?

Tomris hem sözlük anlamı üzerinden hem de tarihi anlamı ile oldukça önemli isimler içerisinde gelmektedir.

- Tarihte, Pers kralı olan 2. Keyhüsrev ile savaşmış olan Massagetlerin ünlü kraliçesi.

- Demir

Bu anlamları üzerinden oldukça güçlü ve önemli bir karakteristik özellik taşıyan Tomris ismi, Türkiye'de kız çocukları için kullanılmaktadır. Özellikle tarihin en önemli ve güçlü kadın simgelerinden birinin ismi olarak öne çıkıyor. Bu yönüyle anne ve babalar tarafından son dönemlerde çok fazla ilgi gören güzel isimler içerisinde yer almaktadır.

Tomris ismi daha çok tek başına kullanılan bir addır. Her ne kadar başka isimlerle de bir araya getirilse dahi, tek başına daha etkili bir anlam sunuyor.

Tomris İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

İnternet üzerinden son dönemlerde çok sık araştırılan isimlerden biri olarak Tomris öne çıkmaktadır. Merak edilen başka bir konu ise Tomris adının Kur'an'da geçip geçmediğidir. Tomris ismi Kur'an'da yer almamaktadır.


Gıybet ne demek?
Gıybet ne demek?

Müslüman kardeşini, zaruret olmadan, işittiğinde hoşlanmayacağı şeyle anmak gıybet olarak bilinmektedir ve İslam dininde büyük günahlardan biridir. Başta hadisler olmak üzere İslami kaynaklarda, insan haklarının en önemlilerinden olan ve çoğunlukla “ırz” kavramıyla ifade edilen kişiliğin dokunulmazlığı ilkesine büyük değer verilmiştir. Buna sebeble bir kimsenin gıyabında gerek onun şahsıyla ilgili maddî, bedenî, dünyevî veya mânevî, ruhî, ahlâkî ve dinî kusurlarından söz edilmesi gerekse çocukları, ebeveyni ve diğer yakınlarının kusurlarının anlatılması gıybet sayılmıştır. Peki gıybetle ilgili ayet ve hadisler nelerdir? Gıybet yapan kişinin ne yapması gerekir? Gıybet yapan kişiyi dinlemek haram mı? İşte Diyanetten derlediğimiz bilgilerde soruların cevapları.


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Tomris Ne Demek, Ne Anlama Gelir?