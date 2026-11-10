Erken emeklilik için 8 formül sıralandı: SGK'da 1800 - 3600 - 5400 prim günü olana kritik tablo çıktı

8- KISMİ EMEKLİLİK

Emeklilik için gereken prim gün sayısını tamamlayamayan çalışanlara kısmi emeklilik seçeneği sunuluyor. Bu uygulama sayesinde daha düşük prim şartıyla emekli olmak mümkün olsa da yaş ve sigortalılık süresi koşullarının da yerine getirilmesi gerekiyor.

SSK'lı çalışanlarda kısmi emeklilik için aranan prim gün sayısı, ilk sigorta giriş tarihine göre değişiyor.

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlarda 15 yıl sigortalılık ve 3.600 prim günü şartı aranıyor. 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında işe başlayanlarda prim şartı 4.500 güne yükseliyor. Daha sonraki tarihlerde sigortalı olanlarda ise gerekli prim günü 4.600 ile 5.400 arasında değişiyor.

Bağ-Kur kapsamında çalışanlarda ise kısmi emeklilik için sigorta başlangıç tarihinden bağımsız olarak 5.400 prim gününün tamamlanması gerekiyor.